Play off NHL začne v pondělí, 1. kolo skončí nejpozději v neděli 15. května

New York - První kolo play off NHL začne v pondělí duely obhájce Stanleyova poháru z posledních dvou let Tampy Bay na ledě Toronta a Caroliny s Bostonem ve Východní konferenci a souboji Minnesota - St. Louis a Edmonton - Los Angeles na Západě. V úterý odstartují na Východě série nejlepšího týmu základní části Floridy s Washingtonem a New York Rangers s Pittsburghem a v Západní konferenci Colorada s Nashvillem a Calgary s Dallasem.

O postupujících do semifinále konferencí bude rozhodnuto nejdříve v pondělí 9. května a nejpozději v neděli 15. května. Z úvodního kola play off tak mohou vyhlížet posily i stavitelé národních týmů pro mistrovství světa v Tampere a Helsinkách, které začne v pátek 13. května.

V dresu Tampy Bay budou bojovat o třetí triumf za sebou obránce Jan Rutta a útočník Ondřej Palát, v Torontu působí útočníci David Kämpf, Ondřej Kaše a brankář Petr Mrázek. Kaše s Mrázkem byli v závěru základní části mimo hru kvůli zranění. Na farmě Maple Leafs v celku Toronto Marlies v AHL působí bek Filip Král, který se zatím premiéry v NHL nedočkal.

Forvarda Marina Nečase z Caroliny čeká proti Bruins souboj s kanonýrem Davidem Pastrňákem a dalším útočníkem Tomášem Noskem. Na marodce má Boston beka Jakuba Zbořila a na farmě v Providence forvarda Jakuba Lauka, který zatím šanci v nejlepší lize světa nedostal.

Zadák Radko Gudas z Floridy se potká na ledě proti Washingtonu s brankářem Vítkem Vaněčkem, bek Michal Kempný nastoupil za Capitals naposledy 28. března. Útočník Filip Chytil a obránce Libor Hájek z Rangers by se potkali v sérii s Pittsburghem s krajanem jen v případě, že by byl forvard Radim Zohorna povolán k dalším zápasům za Penguins z AHL z celku Wilkes-Barre/Scranton.

V Coloradu působí gólman Pavel Francouz a na farmě v celku Colorado Eagles je forvard Martin Kaut, jenž v tomto ročníku za Avalanche nastoupil v šesti utkáních. V kádru Nashvillu je brankář David Rittich, další gólman Tomáš Vomáčka je na druhé farmě Predators v celku Florida Everblades v ECHL a forard Jáchym Kondelík si na závěr sezony přesunul z University of Connecticut z NCAA do Milwaukee do AHL. Gólman Daniel Vladař z Calgary se v klání s Dallasem setká s útočníkem Radkem Faksou.

Duely Minnesoty s St. Louis a Edmontonu s Los Angeles jsou bez českého zastoupení. Na farmě Los Angeles v Ontariu hraje útočník Martin Frk, který v této sezoně dostal v NHL šanci v šesti duelech. V záložním týmu Edmontonu v Bakersfieldu nastupuje forvard Ostap Safin, jenž zatím za Oilers nehrál.

Program 1. kola play off NHL: Pondělí 2. května: Východní konference - 1. zápasy: Toronto - Tampa Bay, Carolina - Boston. Západní konference - 1. zápasy: Minnesota - St. Louis, Edmonton - Los Angeles. Úterý 3. května: Východní konference - 1. zápasy: Florida - Washington, New York Rangers - Pittsburgh. Západní konference - 1. zápasy: Colorado - Nashville, Calgary - Dallas. Středa 4. května: Východní konference - 2. zápasy: Toronto - Tampa Bay, Carolina - Boston. Západní konference - 2. zápasy: Minnesota - St. Louis, Edmonton - Los Angeles. Čtvrtek 5. května: Východní konference - 2. zápasy: Florida - Washington, New York Rangers - Pittsburgh. Západní konference - 2. zápasy: Colorado - Nashville, Calgary - Dallas. Pátek 6. května: Východní konference - 3. zápasy: Tampa Bay - Toronto, Boston - Carolina. Západní konference - 3. zápasy: St. Louis - Minnesota, Los Angeles - Edmonton. Sobota 7. května: Východní konference - 3. zápasy: Washington - Florida, Pittsburgh - New York Rangers. Západní konference - 3. zápasy: Nashville - Colorado, Dallas - Calgary. Neděle 8. května: Východní konference - 4. zápasy: Tampa Bay - Toronto, Boston - Carolina. Západní konference - 4. zápasy: St. Louis - Minnesota, Los Angeles - Edmonton. Pondělí 9. května: Východní konference - 3. zápasy: Washington - Florida, Pittsburgh - New York Rangers. Západní konference - 4. zápasy: Nashville - Colorado, Dallas - Calgary. Úterý 10. května: Východní konference - případné 5. zápasy: Toronto - Tampa Bay, Carolina - Boston. Západní konference - případné 5. zápasy: Minnesota - St. Louis, Edmonton - Los Angeles. Středa 11. května: Východní konference - případné 5. zápasy: Florida - Washington, New York Rangers - Pittsburgh. Západní konference - případné 5. zápasy: Colorado - Nashville, Calgary - Dallas. Čtvrtek 12. května: Východní konference - případné 6. zápasy: Tampa Bay - Toronto, Boston - Carolina. Západní konference - případné 6. zápasy: St. Louis - Minnesota, Los Angeles - Edmonton. Pátek 13. května: Východní konference - případné 6. zápasy: Washington - Florida, Pittsburgh - New York Rangers. Západní konference - případné 6. zápasy: Nashville - Colorado, Dallas - Calgary. Sobota 14. května: Východní konference - případné 7. zápasy: Toronto - Tampa Bay, Carolina - Boston. Západní konference - případné 7. zápasy: Minnesota - St. Louis, Edmonton - Los Angeles. Neděle 15. května: Východní konference - případné 7. zápasy: Florida - Washington, New York Rangers - Pittsburgh. Západní konference - případné 7. zápasy: Colorado - Nashville, Calgary - Dallas.