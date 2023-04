Play off NHL začne čtyřmi zápasy v noci na úterý

New York - Čtyřmi zápasy začne v noci na úterý středoevropského letního času 1. kolo play off hokejové NHL. Ve Východní konferenci se utkají Boston s Floridou a Carolina s New York Islanders, v Západní konferenci budou hrát Dallas s Minnesotou a Edmonton s Los Angeles. O den později odstartují na Východě série Toronto - Tampa Bay a New Jersey - New York Rangers a na Západě Colorado - Seattle a Vegas - Winnipeg.

O všech postupujících bude jasno nejpozději v úterý 2. května ráno. Na posily z 1. kola play off NHL tak mohou vyčkávat účastníci mistrovství světa v Tampere a Lotyšsku, které se uskuteční od 12. do 28. května.

Největší české zastoupení bude v sérii Bostonu s Floridou. V nejlepším týmu základní části Bruins působí kanonýr David Pastrňák, další útočníci David Krejčí, Pavel Zacha, Tomáš Nosek, Jakub Lauko a obránce Jakub Zbořil. Čelit jim bude na straně Panthers bek Radko Gudas.

New Jersey s brankářem Vítkem Vaněčkem a útočníkem Ondřejem Palátem vyzve New York Rangers s forvardem Filipem Chytilem. Do kádru Rangers se po návratu z farmy v Hartfordu zařadil poprvé od poloviny února také obránce Libor Hájek.

Útočník Caroliny Martin Nečas se s krajanem nepotká. Brankář Jakub Škarek chytá na farmě Islanders a premiéry v NHL se dosud nedočkal. Forvard Ondřej Kaše je dlouhodobě na marodce Caroliny. Centr Toronta David Kämpf proti sobě v souboji s Tampou Bay také nebude mít žádného českého hráče. Na farmě Toronta jsou útočník Radim Zohorna a obránce Filip Král.

Brankář Pavel Francouz se s obhájcem Stanleyova poháru Coloradem postaví Seattlu bez českého zastoupení. David Rittich z Winnipegu by se mohl teoreticky potkat s dalším brankářem Jiřím Paterou, který je na farmě Vegas. V záložním týmu Winnipegu je útočník Kristian Reichel. Forvard Radek Faksa z Dallasu také v kádru protivníka Minnesoty krajana nemá. V záložním týmu Dallasu nastupuje útočník Matěj Blümel. V sérii Edmontonu s Los Angeles české zastoupení není.

Program 1. kola play off NHL:

Pondělí 17. dubna:

Východní konference - 1. zápasy:

Boston - Florida, Carolina - New York Islanders.

Západní konference - 1. zápasy:

Dallas - Minnesota, Edmonton - Los Angeles.

Úterý 18. dubna:

Východní konference - 1. zápasy:

Toronto - Tampa Bay, New Jersey - New York Rangers.

Západní konference - 1. zápasy: Colorado - Seattle, Vegas - Winnipeg.

Středa 19. dubna:

Východní konference - 2. zápasy:

Boston - Florida, Carolina - New York Islanders.

Západní konference - 2. zápasy:

Dallas - Minnesota, Edmonton - Los Angeles.

Čtvrtek 20. dubna:

Východní konference - 2. zápasy:

Toronto - Tampa Bay, New Jersey - New York Rangers.

Západní konference - 1. zápasy: Colorado - Seattle, Vegas - Winnipeg.

Pátek 21. dubna:

Východní konference - 3. zápasy:

Florida - Boston, New York Islanders - Carolina.

Západní konference - 3. zápasy:

Minnesota - Dallas, Los Angeles - Edmonton.

Sobota 22. dubna:

Východní konference - 3. zápasy:

Tampa Bay - Toronto, New York Rangers - New Jersey.

Západní konference - 3. zápasy: Seattle - Colorado, Winnipeg - Vegas.

Neděle 23. dubna:

Východní konference - 4. zápasy:

Florida - Boston, New York Islanders - Carolina.

Západní konference - 4. zápasy:

Minnesota - Dallas, Los Angeles - Edmonton.

Pondělí 24. dubna:

Východní konference - 4. zápasy:

Tampa Bay - Toronto, New York Rangers - New Jersey.

Západní konference - 4. zápasy: Seattle - Colorado, Winnipeg - Vegas.

Úterý 25. dubna:

Východní konference - případný 5. zápas:

Carolina - New York Islanders.

Západní konference - případné 5. zápasy:

Dallas - Minnesota, Edmonton - Los Angeles.

Středa 26. dubna:

Východní konference - případný 5. zápas:

Boston - Florida.

Západní konference - případný 5. zápas: Colorado - Seattle.

Čtvrtek 27. dubna:

Východní konference - případné 5. zápasy:

Toronto - Tampa Bay, New Jersey - New York Rangers.

Západní konference - případný 5. zápas:

Vegas - Winnipeg.

Pátek 28. dubna:

Východní konference - případné 6. zápasy:

Florida - Boston, New York Islanders - Carolina.

Západní konference - případné 6. zápasy: Seattle - Colorado, Minnesota - Dallas.

Sobota 29. dubna:

Východní konference - případné 6. zápas:

Tampa Bay - Toronto, New York Rangers - New Jersey.

Západní konference - případné 6. zápasy:

Winnipeg - Vegas, Los Angeles - Edmonton.

Neděle 30. dubna:

Východní konference - případné 7. zápasy:

Boston - Florida, Carolina - New York Islanders.

Západní konference - případné 7. zápasy: Colorado - Seattle, Dallas - Minnesota.

Pondělí 1. května:

Východní konference - případné 7. zápasy:

Toronto - Tampa Bay, New Jersey - New York Rangers. Západní konference - případné 7. zápasy:

Vegas - Winnipeg, Edmonton - Los Angeles.

jip ura