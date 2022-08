Plavšič byl rád za první start v sezoně, ale mrzela ho chyba před gólem Rakówa

Čenstochová (Polsko) - Fotbalista Srdjan Plavšič byl jednou nohou pryč ze Slavie a měl blízko k odchodu do Turecka, nakonec ale v Edenu zůstal a nečekaně se dostal na soupisku pro 4. předkolo Evropské konferenční ligy proti Rakówu Čenstochová. Po zranění Oscara Dorleyho ve 40. minutě úvodního venkovního utkání naskočil šestadvacetiletý srbský levý záložník či bek do hry a zaznamenal první soutěžní start v sezoně. Byl rád, že asistoval u vyrovnávacího gólu, ale vyčítal si následnou chybu před vítěznou brankou domácích na 2:1.

"Musím uznat, že to pro mě bylo náročné. Dva měsíce jsem jen trénoval, nehrál jsem žádný soutěžní zápas. Na druhou stranu jsem dobře fyzicky připravený, každý den jsem makal, zůstával jsem i déle po tréninku. Řekl bych, že běžecky a fyzicky jsem utkání zvládl," řekl Plavšič klubové televizi.

Pražané už před začátkem sezony avizovali, že s ním příliš nepočítají. Na soupisce v předchozích dvou předkolech Konferenční ligy nebyl, po vypadnutí zraněných Ewertona s Václavem Jurečkou ho ale trenéři doplnili na list pro závěrečné play off.

"Můj odchod byl na spadnutí, nevím, proč to nedopadlo. Hlavou jsem byl ale stále tady, tvrdě jsem pracoval a čekal na příležitost. Jsem rád, že mě trenéři vzali na dnešní zápas. Co bude dál, uvidíme v Praze," poznamenal Plavšič, který přišel do Slavie vloni v létě ze Sparty.

Ve 40. minutě dostal od trenéra Jindřicha Trpišovského přednost před Davidem Juráskem a na levém beku nahradil zraněného Oscara. "Nebylo to úplně v plánu. Já se ale všude, kde mě trenér potřebuje, snažím předvést co nejlepší výkon," podotkl Plavšič.

V 60. minutě přispěl k vyrovnání. Po jeho přihrávce nacentroval Tomáš Holeš a míč se překvapivě snesl do sítě. "V první chvíli jsem chtěl vystřelit, zkusit to levačkou. Proti mně však vystoupili dva hráči a Holi (Holeš) byl v lepší pozici, takže jsem mu to prostrčil. Trefil to všelijak, hlavní je, že to skončilo gólem. Škoda, že jsme vzápětí dostali druhou branku," litoval Plavšič.

Zhruba 10 sekund po rozehrání neuhlídal po dlouhém nákopu Frana Tudora, který sám před gólmanem Alešem Mandousem nezaváhal. "Moc mě to mrzí. Dlouho nám trvalo vstřelit vyrovnávací gól a my hned potom inkasujeme. Byl to můj hráč, zaběhl mi za zády a nedokázal jsem ho chytit. Vůbec jsem o něm nevěděl, nikdo mě na něj neupozornil. Špatně jsme se domluvili," uvedl Plavšič.

Navzdory porážce 1:2 je před domácí odvetou optimistou. "Musím říct, že soupeř hrál do defenzivy velmi dobře. Odveta ale bude úplně jiný zápas. Hrajeme doma, bude plný stadion. Fanoušci nás poženou, máme šanci na postup," doplnil.