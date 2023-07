Plavkyně Seemanová vstoupila do MS 22. místem na 100 metrů motýlek

Fukuoka (Japonsko) - Plavkyně Barbora Seemanová vstoupila do mistrovství světa 22. místem v závodě na 100 metrů motýlek, což je její doplňková disciplína. Z rozplaveb dnes v japonské Fukuoce nepostoupil ani Daniel Gracík, který obsadil na motýlkářské padesátce 43. místo.

Kraulařka Seemanová v rozplavbě dohmátla za 59,36 sekundy, potřetí v kariéře se dostala v této disciplíně pod jednu minutu. Byla o 21 setin pomalejší než při svém květnovém osobním rekordu v Šamoríně. Osmnáctiletý Gracík výkonem 23,96 zaostal o půl sekundy za vlastním českým rekordem.

"Účel to asi splnilo. Byla to pro mě zábavnější forma otevření MS. Doufala jsem v čas pod 59 sekund, určitě jsem na to měla. Ale měla jsem totálně hrozný výjezd po padesátce. Chtěla jsem jet po obrátce delší vlnění, ale pak jsem si říkala, že to dechově nedám a trochu jsem zpanikařila. Šla jsem nahoru, ještě jsem tam nedokopla kop, takže taková chybička," zhodnotila Seemanová svůj první závod před zaplněným hledištěm pro osm tisíc diváků pro Český rozhlas Radiožurnál Sport.

V dnešním očekávaném finále na 400 metrů volným způsobem nebude chybět ani jedna z favoritek. Rozplavby vyhrála americká obhájkyně titulu Katie Ledecká před olympijskou šampionkou Ariarne Titmusovou z Austrálie a Kanaďankou Summer McIntoshovou, která má v držení světový rekord.

Finálový blok bez české účasti začne ve 13:00 SELČ.