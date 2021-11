Plavkyně Seemanová i Horská byly na ME v krátkém bazénu čtvrté

Kazaň (Rusko) - Barbora Seemanová na 100 metrů volný způsob i Kristýna Horská na prsařské dvoustovce skončily na mistrovství Evropy v krátkém bazénu čtvrté. Od medaile je dělily desetiny. Postaraly se o zatím nejlepší výsledky české výpravy v Kazani. Šestou příčku obsadil na 200 metrů motýlek Ondřej Gemov, jenž vylepšil den starý český rekord Sebastiana Luňáka o 83 setin na 1:52,69. Luňák byl v tomtéž finále osmý.

Seemanové nestačil na medaili ani český rekord 52,23 sekundy, kterým zlepšila vlastní maximum z International Swimming League v Neapoli o osm setin. Od medaile ji dělily tři desetiny. Bronz získala Nizozemka Marrit Steenbergenová časem 51,92.

V polovině trati obracela Seemanová jako třetí, ale pozici na stupních vítězů neudržela. Vedle Steenbergenové byla před ní ještě vítězná Švédka Sarah Sjöströmová (51,26) a stříbrná Polka Katarzyna Wasicková (51,58). Jednadvacetiletá česká kraulařka se výrazně zlepšila od předloňského ME v krátkém bazénu, kde skončila na této trati desátá.

Po závodě byla spokojená. "Na kondici, ve které se nacházím, celkem jo. Já jsem ani nedoufala v osobák. Chtěla jsem moc, ale necítila jsem se úplně, jak jsem zvyklá. Neudělala jsem ani technické chyby, jsem šťastná moc. Chtěla jsem osobák, čas pod třicet, což se mi povedlo. Jak jsem říkala po semifinále, medaile byla opravdu vysoko a holky jsou v té stovce super," uvedla v tiskové zprávě svazu.

V Kazani se potýká s nachlazením. "Teď už je to celkem dobré. Začala jsem víc kašlat, ale rýma pomalu odchází, tak snad to bude brzo OK," řekla Seemanová. Nebrala to ale jako omluvu. "Holky jsou na stovku rychlé. Já jsem věděla, že když si dám osobák, že bych měla udržet to čtvrté místo. Rvala jsem se až do konce, ale holky jsou o hodně lepší," doplnila. Její hlavní disciplínou je dvoustovka, na níž bude hájit pozici evropské šampionky z dlouhého bazénu. Ta na šampionátu v Kazani začíná v sobotu.

Čtyřiadvacetiletá Horská, kterou stejně jako Seemanovou vede Petra Škábová, měla k cennému kovu ještě blíž. Na prsařské dvoustovce se díky silnému závěru na setinu přiblížila svému českému rekordu 2:19,88, ale dělily ji dvě desetiny od bronzové Francescy Fangiové z Itálie. "Samozřejmě mě mrzí, že jsem čtvrtá jen o dvě desetiny. Na druhou stranu je to můj zatím nejlepší výsledek, takže nemůžu být nespokojená. Jen mě trochu mrzí, že to nebyl osobák, ale přece jen ten čas jsem si nasadila dost vysoko, takže nebude tak jednoduché ho zlomit," hodnotila Horská svůj výkon ve finále, které v novém juniorském světovém rekordu 2:16,88 vyhrála šestnáctiletá Ruska Jevgenija Čikunovová.

Půl hodiny po tomto závodě skočila Horská do bazénu znovu a v semifinále polohového závodu na 200 metrů si vylepšila osobní rekord o 38 setin na 2:08,85. "Vůbec jsem nečekala, že si zaplavu osobní rekord o docela velký kus, protože hranici 2:09 jsem nemohla zlomit pět let. Tak jsem strašně ráda, že se mi to dnes povedlo," radovala se z výborného času. Znamenalo to čtvrté místo a postup do finále i ve třetí disciplíně, v níž na šampionátu startuje. Ještě má na kontě sedmou příčku z dlouhé polohovky.

Novopečený český rekordman na 200 metrů motýlek Gemov času pod minutu a 53 sekund nemohl uvěřit. "To je extrém, to je úplný šílenství. Tohle, kdyby mi někdo řekl, tak se mu asi vysměju. Když to s plaváním začalo být trošku navážno, strašně jsem chtěl zaplavat český rekord. Strašně se mi líbilo, jak to vypadá. Splnil se mi jeden z mých největších sportovních snů. To je na úrovni s olympiádou," jásal.

V semifinále uspěli i další dva čeští zástupci. Znakařka Simona Kubová na stovce postoupila do finále z pátého místa časem 57,36 sekundy, což je její nejlepší letošní výkon. Česká rekordmanka si na třetí a poslední pokus zajistila na tomto šampionátu finále a může navázat na pátá místa na stovce z let 2017 a 2019. "Pěkně se mi klepou nohy, ale super, jsem šťastná. Úplně skvělé," radovala se.

Matěj Zábojník na 200 metrů prsa vylepšil svůj český rekord z rozplavby. Čas 2:04,67 znamenal šesté místo a finálovou účast. A také další český údiv z dosaženého výkonu, protože se při dvou dnešních startech zlepšil celkem o sekundu a 42 setin. "Je to úžasné! Tohle jsem absolutně nečekal, že by se mi něco takového tady mohlo podařit. I kdyby to nebylo finále, o takovém čase se mi tuhle sezonu nemohlo ani snít," řekl. Druhý český zástupce Vojtěch Netrh byl v semifinále této disciplíny patnáctý.

Právo startovat v semifinále si v dopoledních rozplavbách zajistil i Jan Šefl na 50 metrů motýlek, ale nakonec do něj nenastoupil.

Výsledky ME v plavání v krátkém bazénu

Muži:

100 m znak: 1. Kolesnikov (Rus.) 49,13, 2. Glinta (Rum.) 49,31, 3. Christu (Řec.) 49,87, ...v semifinále 9. Franta (ČR) 50,84.

200 mot.: 1. Razzetti (It.) 1:50,24, 2. Milák (Maď.) 1:51,11, 3. Pavlov (Rus.) 1:51,81, ...6. Gemov 1:52,69, 8. Luňák (oba ČR) 1:54,35.

200 m pol. záv.: 1. Vazaios (Řec.) 1:51,70, 2. Ceccon (It.) 1:52,49, 3. Razzetti 1:52,75.

Ženy:

100 m v. zp.: 1. Sjöströmová (Švéd.) 51,26, 2. Wasicková (Pol.) 51,58, 3. Steenbergenová (Niz.) 51,92, 4. Seemanová (ČR) 52,23 - český rekord.

1500 m v. zp.: 1. Kirpičnikovová (Rus.) 15:18,30, 2. Quadarellaová 15:34,16, 3. Caramignoliová (obě It.) 15:37,33.

50 znak: 1. Toussaintová (Niz.) 25,79, 2. Pigreeová (Fr.) 26,08, 3. De Waardová (Niz.) 26,11, ...v semifinále 9. Kubová (ČR) 26,60.

200 prsa: 1. Čikunovová 2:16,88, 2. Temnikovová (obě Rus.) 2:18,45, 3. Fangiová (It.) 2:19,69, 4. Horská (ČR) 2:19,89.

Semifinále s českou účastí:

Muži:

200 m prsa: 1. Kamminga (Niz.) 2:02,54, ...6. Zábojník 2:04,67 - český rekord, 15. Netrh (oba ČR) 2:07,87.

Ženy:

100 m znak: 1. Toussaintová 56,04, ...5. Kubová 57,36.

200 m pol. záv.: 1. Gorbenková (Izr.) 2:06,75, ...4. Horská 2:08,85.