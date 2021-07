Plavkyně Horská si užívala, když slyšela při nástupu své jméno

Tokio - Účast ve finálovém bloku na olympijských hrách byla pro plavkyni Kristýnu Horskou mimořádným zážitkem. Ačkoliv na postup do finále krátké polohovky na rozdíl od tréninkové parťačky Barbory Seemanové na kraulařské dvoustovce nemohla pomýšlet a skončila šestnáctá, privilegia spojená s účastí mezi šestnáctkou nejlepších si vychutnávala.

"Byl to skvělý pocit nastupovat na bazén a slyšet své jméno. Mohla jsem zamávat rodičům domů, užívala jsem si to," radovala se. Na olympijské hry se kvalifikovala díky prsařské dvoustovce, ale mezi svými disciplínami nerozlišuje. "Krátkou polohovku plavu celý život, dvě stě prsa jsem plavala na začátku kariéry. Pak jsem si od nich dala pauzu, vrátila se k nim a trochu nečekaně se v nich dostala na olympiádu. Ale neříkala bych asi, že je to moje hlavní disciplína," vysvětlila.

K účasti na olympijských hrách se propracovávala komplikovaně. Ostrý limit Mezinárodní plavecké federace FINA překonala loni na podzim na mítinku v Taškentu, po kterém Uzbecká plavecká federace čelila obvinění, že manipulovala s některými výsledky. Před květnovým mistrovstvím Evropy to vypadalo, že ani Horské její výkon neuznají. "Když jsem se dozvěděla, že se mi limit možná nebude počítat, tak se mi trošku zhroutil svět. Bylo to blbé v tom, že to bylo těsně před mistrovstvím Evropy, navíc jsem měla před státnicemi," vzpomínala.

Na evropském šampionátu znovu limit zaplavat nedokázala, ale s výkony byla za daných okolností spokojená. Pak zvládla na jedničku i státnice z tělesné výchovy a sportu na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Dobře to nakonec dopadlo i s jejím olympijským startem. "Dva týdny na to jsem se dozvěděla, že se čas bude počítat, ale nebrala jsem to jako samozřejmost a měla jsem ještě měsíc na to zaplavat limit znovu. Dala jsme do toho všechno, ale už jsem to nezvládla. Limit se ale počítal a myslím, že můžu být spokojená," oddechla si.

Dnes hrála důležitou roli i u postupu kraulařky Seemanové, protože právě ona nejlepší českou plavkyni ráno vzbudila. "Chtěly jsme vstávat co nejdřív, abychom se trochu probudily, přece jen je to nezvyk plavat semifinále takhle ráno. Bára chtěla vstávat v šest, já jsem dávala budík na šest dvacet, přece jen jsem plavala trochu později. Když mi zazvonil, tak jsem byla úplně zmatená, nevěděla jsem, jestli jsem spala tak tvrdě, že jsem neslyšela její budík. A pak se ukázalo, že si ho sama nenastavila a vzbudila jsem ji až já," vyprávěla.

I úspěšné semifinále své parťačky na začátku finálového bloku sledovala. "Měla jsem do svého startu času dost. A sledovala jsem i další závody, nesnažila jsem se být někde v rohu uzavřená do sebe a čekat," dodala Horská.