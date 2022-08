Plavkyně Horská byla na ME v Římě pátá na prsařské dvoustovce

Řím - Kristýna Horská obsadila na mistrovství Evropy páté místo na trati 200 metrů prsa a postarala se o nejlepší dosavadní český výsledek v Římě. Ve svém prvním velkém finále kariéry zaplavala čtyřiadvacetiletá olympionička čas 2:26,07. Povedený večer o necelou hodinu později korunovala postupem do finále polohového závodu na 200 metrů.

Horská byla v areálu Foro Italico na prsařské dvoustovce šestá v rozplavbách a sedmá v semifinále. Ve finále si výsledkově polepšila především díky vydařené závěrečné padesátce, do níž obracela jako sedmá.

V čase 2:23,27 zvítězila Švýcarka Lisa Mamieová, Horské k medaili chyběly téměř dvě sekundy. Před Horskou byl na ME v Římě ve finále Matěj Zábojník, jenž skončil v neděli osmý rovněž na prsařské dvoustovce.

Necelou hodinu po finálovém závodě absolvovala Horská semifinále polohovky na 200 metrů. Česká reprezentantka v něm výrazně vylepšila čas 2:14,36 z dopoledních rozplaveb a do úterního závodu o medaile postoupila výkonem 2:12,99 jako sedmá.

"Asi si víc vážím pátého místa ve finále. Přece jen to bylo moje první finále na velké Evropě, za to jsem hrozně ráda. Medaile byla daleko od mého osobáku, takže to mě ani tolik nemrzí. A jsem o to radši, že jsem se dokázala kvalifikovat do zítřejšího finále na polohovku," uvedla v tiskové zprávě Horská, která ve finále předvedla svůj třetí nejrychlejší čas kariéry.

Před semifinále polohovky měla čas jen zhruba 50 minut. "Doběhla jsem rychle nahoru, rychle jsem se vyplavala jen 300 metrů, abych vyklepala nohy, a sundala jsem si plavky, abych se trochu uvolnila. Fyzioterapeutka mě vyklepala během pěti minut, zase jsem si vzala plavky a šla. Takže to byl docela fofr," popsala hektické chvíle s postupovým koncem.

Úspěšné semifinále absolvovala také zkušená Simona Kubová. Třicetiletá reprezentantka se osmým časem 1:00,38 kvalifikovala do úterního finále na trati 100 metrů znak, na níž před deseti lety v Debrecínu získala evropský bronz. Vynahradila si tak zklamání z poloviční trati, kdy jí finále uniklo o tři setiny sekundy.

Do finále na 200 metrů motýlek nepostoupil Ondřej Gemov. V semifinále zaostal výkonem 1:57,67 zhruba o tři desetiny sekundy za svým časem 1:57,32 z dopoledních rozplaveb, jímž vytvořil nový český rekord, a byl klasifikován desátý. K finálové účasti bylo potřeba zaplavat výrazněji pod 1:57.

Zlaté double na 100 a 200 metrů volným způsobem z červnového MS v Budapešti zopakoval Rumun David Popovici, jenž triumfoval na dvoustovce v třetím nejlepším čase historie 1:42,97. Rychlejší než sedmnáctiletý juniorský rekordman byli v minulosti pouze Němec Paul Biedermann (1:42,00) a americká legenda Michael Phelps (1:42,96). Kraulařskou stovku v Římě vyhrál Popovici v sobotu ve světovém seniorském rekordu.

Bazénové plavání:

Finále:

Muži:

200 m v. zp.: 1. Popovici (Rum.) 1:42,97, 2. Djakovic (Švýc.) 1:45,60, 3. Auböck (Rak.) 1:45,89.

50 m znak: 1. Christu (Řec.) 24,36, 2. Ceccon (It.) 24,40, 3. Braunschweig (Něm.) 24,68.

Ženy:

1500 m v. zp.: 1. Quadarellaová (It.) 15:54,15, 2. Mihályváriová (Maď.) 16:02,15, 3. Caramignoliová (It.) 16:12,39.

100 m mot.: 1. Hanssonová (Švéd.) 56,66, 2. Wattelová (Fr.) 56,80, 3. Pudarová (Bosna) 57,27.

200 m prsa: 1. Mamieová (Švýc.) 2:23,27, 2. Carrarová (It.) 2:23,64, 3. Teterevkovová (Lit.) 2:24,16, ...5. Horská (ČR) 2:26,07.

Smíšená štafeta 4x100 m v. zp.: 1. Francie (Grousset, Rihoux, Bonnetová, Wattelová) 3:22,80, 2. Británie 3:23,30, 3. Švédsko 3:23,40.

Semifinále s českou účastí:

Muži:

200 m mot.: 1. Milák (Maď.) 1:53,97, ...10. Gemov (ČR) 1:57,67 - nepostoupil do finále.

Ženy:

100 m znak: 1. Panzierová (It.) 59,72, ...8. Kubová (ČR) 1:00,38 - postoupila do finále.

200 m pol. záv.: 1. Shanahanová (Brit.) 2:11,84, ...7. Horská 2:12,99 - postoupila do finále.

Synchronizované plavání:

Technický program dvojice: 1. M. Aleksijivová, V. Aleksijivová (Ukr.) 92,8538, 2. A.-M. Alexandriová, E.-M. Alexandriová (Rak.) 91,9852, 3. Cerrutiová, Ferrová (It.) 90,3577, ...11. Klusková, Mrázková (ČR) 78,0686.

Technický program smíšené dvojice: 1. Minisini, Ruggierová (It.) 89,3679, 2. Ribes, Garcíaová (Šp.) 83,7548, 3. Solymosy, Solymosyová (SR) 75,5914.

Volný program družstva: 1. Ukrajina 95,1000, 2. Itálie 92,6667, 3. Francie 90,5667.

Skoky do vody:

Smíšená družstva prkno a věž: 1. Itálie 402,55, 2. Ukrajina 399,05, 3. Británie 384,70.