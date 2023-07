Plavec Franta na MS zopakoval 24. příčku, Seemanová byla na 34. místě

Fukuoka (Japonsko) - Plavec Tomáš Franta na 50 metrů znak zopakoval na mistrovství světa 24. místo ze stovky. Barbora Seemanová uzavřela své účinkování na šampionátu v japonské Fukuoce 34. příčkou na 50 metrů volný způsob. Stejně jako její reprezentační kolega tak z dnešních rozplaveb nepostoupila do semifinále.

Franta byl výkonem 25,35 sekundy zhruba půlsekundu od účasti v nejlepší šestnáctce. K postupu si potřeboval vylepšit osobní rekord 24,93 z dubnového závodu v Eindhovenu. "Po dohmatu jsem byl dost zklamaný, když jsem viděl ten tragický čas,“ řekl Franta pro Radiožurnál Sport.

Pětadvacetiletý reprezentant přemítal, proč neuspěl. "Podle mě byl problém v trénincích. Zkusili jsme metodu víc toho naplavat a vzít to přes objem, ale už jsem na to asi trochu starý. Ani v Chomutově jsem na takový objem nebyl zvyklý, takže mě to asi zpráskalo. Rozhodně jsem si takhle svou reprezentaci na mistrovství světa nepředstavoval," dodal zklamaný znakař.

Seemanová na sprinterské padesátce dohmátla za 25,68, což bylo zhruba sekundu za jejím českým rekordem. I letos v Šamoríně plavala o tři desetiny rychleji. Od semifinále ji dělilo více než osm desetin.

Po devátém místě na dvoustovce, které bylo nejlepším umístěním české výpravy na tomto MS, tak Seemanová další účast ve finálovém bloku nepřidala. Z českých plavců vedle ní na semifinále dosáhla jen znakařka Simona Kubová, jež byla čtrnáctá na stovce a patnáctá na poloviční trati.

Seemanová byla ráda, že si po zdravotních problémech splnila cíl, s nímž do Fukuoky jela, což bylo splnění olympijského limitu na dvoustovce. "A naším cílem bylo dostat se do top 10, ale mým vnitřním cílem bylo dostat se do finále, které mi uniklo o dvě setiny. Asi to pak šlo tak nějak dolů. Hlavní cíl byla dvoustovka a v tom rozpoložení, ve kterém jsem byla, tak to dopadlo ještě docela dobře. Beru to jako návrat do špičky, do mého závodění po roce a půl pauzy," řekla.

V neděli už žádný český plavec do soutěží ve Fukuoce nezasáhne.

Mistrovství světa v plaveckých sportech ve Fukuoce (Japonsko):

Bazénové plavání - finále:

Muži:

200 m prsa: 1. Čchin Chaj-jang (Čína) 2:05,48 - světový rekord, 2. Stubblety-Cook (Austr.) 2:06,40, 3. Fallon (USA) 2:07,74, 4. Tung Č'-chao (Čína) 2:08,04, 5. Corbeau (Niz.) 2:08,42, 6. Watanabe (Jap.) 2:08,78.

200 m znak: 1. Kos (Maď.) 1:54,14, 2. Murphy (USA) 1:54,83, 3. Mityukov (Švýc.) 1:55,34, 4. Tomac (Fr.) 1:55,79, 5. Kovács (Maď.) 1:55,85, 6. Woodward (Austr.) 1:56,29.

4x200 m v. zp.: 1. Británie (Scott, Richards, Guy, Dean) 6:59,08, 2. USA (Hobson, Foster, Mitchell, Smith) 7:00,02, 3. Austrálie (Taylor, Chalmers, Graham, Neill) 7:02,13, 4. Francie 7:03,86, 5. Itálie 7:03,95, 6. Korea 7:04,07.

Ženy:

100 m v. zp.: 1. O'Callaghanová (Austr.) 52,16, 2. Haugheyová (Hong.) 52,49, 3. Steenbergenová (Niz.) 52,71, 4. Douglassová (USA) 52,81, 5. McKeonová (Austr.) 52,83, 6. Weitzeilová (USA) 53,34, ...v rozplavbách 21. Seemanová (ČR) 55,04.

200 m prsa: 1. Schoenmakerová (JAR) 2:20,80, 2. Douglassová (USA) 2:21,23, 3. Schoutenová (Niz.) 2:21,63, 4. Kingová (USA) 2:22,25, 5. Blomsterbergová (Dán.) 2:22,42, 6. Teterevkovová (Lit.) 2:24,22.

Vodní pólo - ženy:

Finále: Nizozemsko - Španělsko 17:16 po penaltách.

O 3. místo: Itálie - Austrálie 16:14.