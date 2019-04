Eindhoven/Stockholm - Plavkyně Simona Kubová splnila na mítinku v Eindhovenu vítězným časem 59,66 na trati 100 metrů znak limit na olympiádu do Tokia 2020 a je první jistou českou účastnicí her. Sedmadvacetiletá chomutovská rodačka zaostala o pouhou setinu za vlastním českým rekordem, který vytvořila před dvěma lety ještě pod rodným jménem Baumrtová. Jan Micka vylepšil o téměř sedm sekund vlastní český rekord na 1500 metrů a časem 14:48,52 ve Stockholmu splnil limit pro MS i olympijské hry.

"Mám z toho vážně velkou radost. Není moc sportovců, kteří to dotáhli na tři olympiády po sobě. Znamená na to, že člověk deset let maká na té nejvyšší úrovni. Je to velký úspěch pro celý můj tým," uvedla na webu českého olympijského týmu Kubová, jež startovala už v Londýně v roce 2012 a Riu de Janeiro o čtyři roky později.

Mnohonásobná medailistka z ME v krátkém bazénu si oddechla, že limit splnila hned při první příležitosti. "Od ledna jsem nebyla nemocná, navíc se mi povedla příprava. Vždycky jsem si přála splnit limity co nejdřív a konečně se mi to povedlo. Budu mít větší klid, nebudu na sebe tak tlačit. Můžu plavat uvolněně," pochvalovala si pětinásobná česká plavkyně roku.

Dlouholetá česká znakařská jednička Kubová zároveň v Eindhovenu splnila limit pro červencové mistrovství světa v Koreji. To se v Nizozemsko povedlo i jejímu reprezentačnímu kolegovi Tomáši Frantovi, jenž v rozplavbách vylepšil vlastní národní maximum na 100 m znak na 54,32. Ve finále byl Franta o tři desetiny pomalejší a obsadil druhé místo.

Kubová má jistotu startu v Tokiu jako první česká sportovkyně. Koncem března vybojoval v disciplíně skeet sportovní střelec Jakub Tomeček olympijské místo pro Česko, které může teoreticky obsadit někdo jiný.

Micka zaplaval na patnáctistovce český rekord i limity

Kraulař Jan Micka vylepšil o téměř sedm sekund vlastní český rekord na 1500 metrů a časem 14:48,52 minuty ve Stockholmu se zároveň kvalifikoval na dvě vrcholné akce. Po Simoně Kubově je druhým českým plavcem s jistou účastí na olympijských hrách v Tokiu a také splnil limit pro červencové mistrovství světa v Koreji.

Čtyřiadvacetiletý Micka si před mítinkem ve Švédsku pochvaloval, že ho po dlouhé době na začátku sezony netrápí zdravotní problémy a formu proměnil ve skvělý čas. Jeho předchozí maximum z léta 2017 mělo hodnotu 14:55,47. Dnes byl rodák z Prahy rychlejší o bezmála sedm sekund a doplaval druhý za mistrem Evropy Florianem Wellbrockem z Německa.