Plavci Horská a Gemov postoupili na ME v krátkém bazénu do finále

Kazaň (Rusko) - Plavkyně Kristýna Horská postoupila na mistrovství Evropy v krátkém bazénu do finále polohového závodu na 400 metrů. V rozplavbách, které dnes zahájily šampionát v Kazani, byla sedmá časem 4:37,33. Finále je na programu dnes v 16:30 SEČ, kdy začíná večerní blok. Ondřej Gemov skončil v rozplavbách na 400 metrů volný způsob devátý, ale po odhlášení původně čtvrtého Němce Floriana Wellbrocka také poplave finále. Další tři čeští reprezentanti včetně kraulařky Barbory Seemanové, která vstoupila do šampionátu startem na padesátce, postoupili do semifinále.

Horská se na necelé dvě sekundy přiblížila svému osobnímu rekordu z říjnového závodu v Berlíně a v závěrečné rozplavbě obsadila páté místo. Poprvé v kariéře se dostala na dlouhé polohovce do finále ME v krátkém bazénu. "Závod jsem rozjela, že se mi to jelo fakt dobře. Znak je moje slabina, věděla jsem, že mi hodně ujely. Věděla jsem, že budu muset do prsou hodně kopnout. Ale nepřipadalo mi, že mě unavily. Když jsem točila do kraulu, myslela jsem si, že to nebude tak hrozný. Ale poslední pětadvacítku jsem myslela, že nedojedu," uvedla čtyřiadvacetiletá plavkyně v tiskové zprávě svazu.

Dvaadvacetiletý Gemov začal odvážně a většinu třetí ze čtyř rozplaveb vedl. Nakonec se ale propadl na čtvrté místo, přičemž na třetího Nizozemce Maartena Brzoskowského ztratil 31 setin. Nejdříve se zdálo, že právě ty ho budou dělit od postupu do finálové osmičky, i když si vylepšil osobní maximum o více než sekundu a přiblížil se na 94 setin českému rekordu Jana Micky. Posléze se ale jako náhradník radoval.

"Rozjel jsem to asi trošku rychleji, než jsem měl, ale pocitově to bylo naprosto skvělé. Poslední stovka kousla, to určitě, ale že bych tam ultra vyhnil, to si nemyslím. Nechal jsem to všechno. Necítil jsem se ultra dobře, nebyl jsem moc nervózní, snažil jsem se to brát tak, že když nejsem nervózní, budu mít o jednu psychickou starost míň. Asi to nějakým stylem fungovalo," líčil Gemov, kterého čeká první velké finále na evropské scéně.

Největší česká naděje Seemanová vstoupila do šampionátu osobním rekordem na padesátce, která je její doplňkovou disciplínou. Čas 24,26 sekundy ji zařadil na osmé místo a vpodvečer bude bojovat o postup do finále. Dva týdny starý osobní rekord z Plzeňských sprintů si zlepšila o 19 setin. "Hustý! Super! Já jsem nečekala, že bych ráno jela takhle rychle. Padesátka mě začala bavit. Já jsem už tak dobře naladěná. Jsem strašně ráda, že jsem si mohla vyzkoušet bazén. Dneska jsem tady trochu bloudila, hledala jsem call room, takže to bylo takové zmatené. Večer si půjdu užít semifinále," libovala si.

O to se bude na stejné distanci snažit také znakař Tomáš Franta, který do semifinále postoupil díky dvanáctému výkonu rozplaveb 23,78 sekundy. Patnáctý čas 50,94 stačil na postup do semifinále na 100 metrů motýlek olympionikovi Janu Šeflovi. Jediným nepostupujícím českým plavcem v dnešním dopoledním programu byl Sebastian Luňák, jenž obsadil na motýlkářské stovce 29. příčku.