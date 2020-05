Plavci budou mít mistrovství světa v květnu 2022

Lausanne - Mistrovství světa v plaveckých sportech v japonské Fukuoce se uskuteční od 13. do 29. května 2022. Původně se měl šampionát konat příští rok v létě, na kdy však byly kvůli pandemii nemoci covid-19 odloženy olympijské hry v Tokiu. Nový termín plaveckého MS dnes oznámila mezinárodní federace FINA.

"Po konzultaci se všemi zúčastněnými stranami a jejich zpětných vazbách nepochybujeme, že toto rozhodnutí poskytne pro všechny účastníky nejlepší možné podmínky. V době bezprecedentní nejistoty FINA doufá, že oznámení termínu nyní umožní všem jasné plánování," řekl předseda federace Julio Maglione.

Druhou možností, kdy se mohli plavci utkat o světové medaile, byl podle agentury AP podzim olympijského roku 2021. To by však měli dva vrcholy brzy za sebou, odklad až na jaro 2022 proto preferoval například i kouč českých bazénových plavců Vlastimír Perna.

"Pokud plavecká část olympiády skončí 1. srpna 2021, tak by zbývalo jen osm týdnů do mistrovství světa. Vzhledem k tomu, že po olympiádě ze všech spadne obrovský psychický stres, ale i fyzické vypětí, je logické, že si budou chtít odpočinout. Nedovedu si představit, že by měli pokračovat ihned po návratu z Tokia další přípravou," uvedl Perna v tiskové zprávě.

V nejbližších dnech by také evropská plavecká federace měla potvrdit odložení letošního ME v Budapešti na příští rok. "Je to smutná zpráva, byť prozatím pouze ze zdrojů pořadatele. Ale vcelku logická. V současné době je ještě mnoho evropských zemí, včetně plavecky elitních, kde nemůže probíhat plavecká příprava. Ale jakkoliv tím jsme nyní zklamáni, je lépe mít jasno. Několik týdnů se o tom pouze spekulovalo, plavci a jejich trenéři byli v nejistotě," řekl Perna.

V Česku zůstávají bazény uzavřené, pouze reprezentanti mohou trénovat v Praze-Podolí. Předtím museli měsíc a půl improvizovat. "V případě reprezentantů nebylo jasné, jak přípravu koncipovat. Nyní již víme, že není kam spěchat. Nejbližší kvalitní soutěž je mistrovství světa v krátkém bazénu, které je prozatím plánováno na prosinec v Abú Zabí," připomněl Perna.

Svěřence proto vyzval k vylepšování plavecké techniky. "Je dost času a klidu na zlepšování slabších stránek, práci na vlnění pod vodou, zlepšování obrátek, plavecké technice apod. Tedy na tom, kde jsme dosud zaostávali za konkurencí," řekl a vyzval k obnovení závodů.

"Moc bych se přimlouval za nalezení nějakého bezpečného kompromisu, stanovení podmínek, za jakých by bylo možné uspořádat alespoň nějakou tuzemskou plaveckou soutěž. Byť v omezeném počtu. Pokud by se v průběhu května mohlo začít plošně s plaveckým tréninkem, konec června nebo začátek července je pro nějakou motivační soutěž reálný termín," dodal reprezentační kouč.