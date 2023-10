Platy vrcholných politiků zřejmě čeká stagnace, balíček mění výpočet

Praha - Platy vrcholných politiků patrně zůstanou příští rok v podstatě na letošní úrovni. Stagnace bude důsledkem změny výpočtu, jak ji dnes schválila Sněmovna ve vládním konsolidačním balíčku. Pokud by zůstal v platnosti nynější zákonný vzorec, meziroční růst platů politických představitelů by zřejmě o něco přesáhl šest procent.

Například plat řadového poslance a senátora by se zvýšil pravděpodobně o 6500 korun na 108.900 korun měsíčně a prezidenta o 21.700 korun na 362.900 korun. Vyplývá to z propočtů ČTK z předběžného údaje statistiků o průměrné hrubé měsíční nominální mzdě na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství za loňský rok, od níž se budou platy vrcholných politiků příští rok odvíjet.

Platy vrcholných politiků vycházejí z takzvané platové základny, která je součinem této průměrné mzdy a zákonného koeficientu 2,5. Konsolidační balíček obsahuje jinou konstrukci základny. Bude podle návrhu představovat 83,3 procenta základny pro platy soudců, která by byla součinem průměrné mzdy v národním hospodářství a zákonného koeficientu 2,822. Nyní pro soudce platí koeficient tři.

Základna, od níž se odvíjejí letošní platy vrcholných politiků, činí 94.757,5 koruny. Ministerstvo financí v důvodové zprávě uvedlo, že podle upraveného vzorce by vzrostla pro příští rok o desítky korun. Loňská průměrná mzda v celém hospodářství činila podle předběžného údaje Českého statistického úřadu 40.317 korun. Podle propočtu ČTK by základna při použití upraveného vzorce činila pro příští rok 94.775 korun. Pokud by se použil platný zákon, představovala by 100.792,5 koruny.

Při výpočtu platů vrcholných politiků podle nového vzorce by si proti letošku polepšili někteří funkcionáři pravděpodobně o stokorunu měsíčně. Jde o předsedy obou parlamentních komor, premiéra a o místopředsedy parlamentních výborů. Další vrcholní politici by patrně pobírali stejné částky jako letos Souvisí to s tím, že se vypočtený plat ze zákona zaokrouhluje vždy na celé stokoruny nahoru.

Změna vzorce by se odrazila i do měsíčních náhrad. Například prezidentova zvláštní víceúčelová paušální náhrada by zůstala na částce 317.500 korun, paušální náhrada premiéra na částce 35.100 korun a ministra 28.500 korun. V případě poslanců a senátorů by paušální náhrada na stravné a reprezentaci stagnovala na 15.200 korunách, na cestovních náhradách by měli podle vzdálenosti bydliště stejně jako letos až 56.900 korun. Víceúčelová paušální náhrada předsedy parlamentní komory by zůstala na 55.000 korunách.

Přehled hrubých měsíčních platů vybraných ústavních činitelů v Kč:

Funkcionář 2011-2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020, 2021 a únor až prosinec 2022, v závorce leden 2022 2023 2024 současný vzorec/vzorec podle konsolidačního balíčku - předběžné údaje Prezident 186.300 204.600 219.000 236.700 252.800 274.500 302.700 (321.000) 341.200 362.900/341.200 Předseda parlamentní komory a premiér 150.100 164.800 176.400 190.700 203.600 221.200 243.800 (258.600) 274.800 292.300/274.900 Místopředseda vlády 128.900 141.500 151.500 163.700 174.800 189.900 209.400 (222.000) 236.000 251.000/236.000 Místopředseda parlamentní komory a ministr 106.600 117.100 125.300 135.500 144.700 157.100 173.200 (183.700) 195.300 207.700/195.300 Předseda parlamentního výboru, komise a delegace 78.700 86.400 92.500 100.000 106.700 115.900 127.800 (135.600) 144.100 153.300/144.100 Poslanec a senátor 55.900 61.400 65.700 71.000 75.900 82.400 90.800 (96.300) 102.400 108.900/102.400

Zdroj: Zákon č. 236/1995 Sb. o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu v účinném znění, návrh zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů, předběžný údaj Českého statistického úřadu o průměrné hrubé měsíční nominální mzdě na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství; výpočet ČTK.