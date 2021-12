Platy ve veřejné sféře zřejmě plošně nestoupnou, projednává to vláda

Praha - Růst platů ve veřejné sféře navrhuje ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) o konkrétní částku 700 korun, nebo procentuálně až o šest procent. Úřad nenavrhuje plošné zvýšení. Platy by měly stoupnout například pracovníkům v sociálních službách, ozbrojeným složkám, tedy policistům a vojákům, pracovníkům ve zdravotnictví nebo učitelům. Vyplývá to z návrhu pro dnešní jednání vlády, který má ČTK k dispozici.

Pracovníkům v sociálních službách by měly platy stoupnout podle návrhu o 700 korun. Zdravotnickým pracovníkům by měly platy vzrůst o 700 korun s platovými tarify stanovenými pro druhou až sedmou platovou třídu a o šest procent pro osmou až 15. platovou třídu. Lékařům MPSV navrhuje růst platů o šest procent a učitelům o dvě procenta.

Minulá vláda počátkem listopadu rozhodla, že pracovníci státu a veřejných služeb dostanou od ledna přidáno 1400 korun. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) dal už dříve najevo, že s tím nesouhlasí, podle něho by zvýšení platů nemělo být plošné. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) v úterý uvedl, že k hledání úspor v rozpočtu můžou pomoci právě změny v navyšování platů.

"Změna (snížení) valorizace části platových tarifů je navržena z důvodu neschválení návrhu státního rozpočtu na rok 2022 Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, a tedy skutečnosti, že stát bude po určitou dobu hospodařit v rozpočtovém provizoriu. Zároveň je očekáván spíše nepříznivý ekonomický vývoj, a to včetně příjmové stránky státního rozpočtu," uvádí materiál.

Ministerstvo práce v podkladech pro bývalou vládu a její listopadové rozhodnutí uvedlo, že by přidání stálo státní rozpočet 9,79 miliardy korun a rozpočty krajů a obcí 3,83 miliardy Kč. Z veřejného zdravotního pojištění by bylo potřeba 2,37 miliardy korun. Dohromady by tak šlo téměř o 16 miliard korun.

Vojáci nebo policisté by měli dostat přidáno 700 korun místo 1000

Růst platů vojáků, policistů, hasičů nebo celníků by měl být od ledna nižší, než jaký schválila předchozí vláda. Místo o 1000 korun by se měly zvýšit o 700 korun. Počítají s tím návrhy, které přinesli na dnešní jednání vlády ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) a ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Vyplývá to z informací ČTK. Důvodem nižšího růstu je to, že dosud nebyl schválen státní rozpočet, a Česko tak v prvních měsících příštího roku čeká rozpočtové provizorium.

V listopadu vláda Andreje Babiše (ANO) schválila dvě nařízení, která zvyšovala od 1. ledna platy vojáků a příslušníků bezpečnostních sborů o 1000 korun. Zároveň jeho kabinet zvýšil plošně platy v jiných oborech státní sféry o 1400 korun. Nová vláda Petra Fialy (ODS) avizovala, že s takovým plošným zvýšením platů nesouhlasí a že ho změní.

Rakušan s Černochovou vládě navrhují, aby byla listopadová vládní nařízení zrušena a zvýšení platů bylo o 700 korun. "V souvislosti s přípravou rozpočtového provizoria na rok 2022 a s cílem nalezení úspor rozpočtových prostředků ve státním rozpočtu se navrhuje zvýšení služebních tarifů pro vojáky z povolání od 1. ledna 2022 o jednotnou částku 700 korun pro vojenské hodnosti svobodník až armádní generál," uvádí vládní materiál k změně platů vojáků. Oproti původnímu návrhu předchozí vlády by stát podle materiálu ušetřil za rok asi 132 milionů korun.

Pokud vláda návrhy schválí, voják s hodností svobodník by měl příští rok mít základní tarif 27.550 korun, rotmistr 37.400 nebo poručík 40.260. U bezpečnostních sborů, mezi něž patří policie, hasiči, celníci nebo vězeňská služba, tarif záleží na době praxe a na tarifní třídě. Dostávat by tak nově měli podle svého zařazení od 19.910 do 62.220 korun. Někteří příslušníci bezpečnostních sborů mají tarify navíc navýšeny o deset procent.