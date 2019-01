Praha - Platy zdravotních sester vzrostly za pět let do roku 2017 o 27 procent, platy lékařů o pětinu. Doktorů za stejnou dobu o pět procent přibylo, sester bylo zhruba o 1,5 procenta méně. Odcházely zejména z akutní lůžkové péče, naopak v ambulancích jich přibylo. Vyplývá to z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) o personálních kapacitách a odměňování zdravotníků v roce 2017.

Podle údajů ústavu například lékaři dostávali v roce 2012 v průměru téměř 59.000 Kč a v roce 2017 již 70.672 korun, všeobecné sestry a porodní asistentky v roce 2012 zhruba 26.700 korun a v roce 2017 téměř 34.000 Kč.

Mezi roky 2012 a 2013 přitom odměny ve zdravotnictví klesaly, poté začaly postupně růst. Mezi rokem 2016 a 2017 rostly nejrychleji. "Z výsledků za celé zdravotnictví je patrný meziroční růst platů i mezd, kdy platy v průměru vzrostly o 3150 korun (o devět procent) a mzdy o 2270 korun (o osm procent). Největší nárůst v absolutních hodnotách je u lékařů, v relativních hodnotách u všeobecných sester a porodních asistentek," píše se v dokumentu.

Lékaři a stomatologové dostávali předloni v průměru o 4784 korun více než v roce 2016, což byl asi sedmiprocentní nárůst. Zdravotním sestrám odměny vzrostly o 12 procent, což bylo průměrně o 3647 korun. Naopak relativně nejméně dostali přidáno farmaceuti, platy jim vzrostly o tři procenta, což znamenalo průměrně 1085 korun.

Rozdíly mezi platy ve státních zařízeních a mzdami v krajských, obecních či zřizovaných soukromými subjekty byly u lékařů vyšší částkou a u sester vyšší podílem vůči celkové odměně. V posledních letech se navíc ještě zvětšovaly. Průměrný plat lékařů byl v roce 2016 asi o 7900 korun vyšší než průměrná mzda jejich kolegů, v roce 2017 to bylo přes 13.000 korun. U sester to bylo asi 5700 korun v roce 2016 a předloni 6400 korun.

Odměňování zdravotníků je často i politickým tématem. Vláda premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) slíbila v roce 2016 desetiprocentní plošný růst platů v oboru, současná vláda ho ale odmítla dodržet. Zdravotnické odbory kvůli tomu vstoupily do stávkové pohotovosti. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) je výše platů starostí ředitele nemocnice, který se musí snažit personál udržet. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) porostou platy asi o sedm procent všem ve státních zařízeních díky valorizaci platových tabulek, sestry a další zdravotníci pracující u akutních lůžek v nemocnicích dostanou navíc měsíčně několik tisíc korun jako zvýšení příplatku za práci na směny.

Podle dokumentu od roku 2010 přibylo přes 2500 lékařů v akutní péči a kolem 750 lékařů v nelůžkové péči. Naopak sester ubylo o 2000 v akutní péči, asi 250 v ostatní lůžkové péči a 650 jich přibylo v nelůžkové péči. Statistika tak potvrzuje tvrzení managementů nemocnic, které tvrdí, že sestry často odcházejí z nemocnic do ambulancí specialistů, kde nemusí pracovat na směny. Aktuálně jich v nemocnicích chybí asi 3000.

V roce 2017 v Česku pracovalo ve zdravotnictví celkem téměř 215.000 lidí. Nejvíc bylo všeobecných sester (74.112). Lékařů bylo 42.012, meziročně jich 300 přibylo. Všeobecných, dětských sester a porodních asistentek bylo předloni 82.345, což bylo o 334 méně než v předchozím roce. Dále bylo asi 7800 fyzioterapeutů, 6700 zdravotních laborantů, 4600 farmaceutických asistentů, 3170 zdravotnických záchranářů a 2400 řidičů sanitek. Statistici evidují také sedm terapeutů tradiční čínské medicíny a čtyři asistenty behaviorálního analytika, jejichž odbornosti zákon zavedl teprve v roce 2017.

Nejvíc lékařů a sester na 1000 obyvatel bylo předloni v Praze (lékařů - 6,72, sester - 11,67). Dále v Jihomoravském, Olomouckém a Karlovarském kraji.

Vývoj počtu zdravotníků v letech 2012 - 2017:

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012-17 Nárůst (%) Lékaři 39.720 40.045 40.732 41.290 41.703 42.012 + 2292 5,77 % Zubaři 7247 7413 7292 7577 7462 7541 + 294 4 % Farmaceuti 6265 6478 6475 6521 6301 6464 + 199 3,2 % Všeob. sestry a porod. asistentky 83.702 83.090 82.744 82.688 82.680 82.345 - 1357 -1,6 % ostatní zdravotníci 65.717 66.893 68.239 70.385 71.392 73.922 + 8205 + 12,5 % ostatní pracovníci 3344 3415 3544 3448 2474 2512 - 832 - 2,5 % CELKEM 205.995 207.336 209.024 211.908 212.011 214.797 + 8802 + 4,3 %

zdroj: ÚZIS

Vývoj odměňování ve zdravotnictví 2012-2017:

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012-17 Nárůst (%) Lékaři a zubaři 58.920 58.184 58.732 63.125 65.885 70.672 11.752 20 % Farmaceuti 39.867 40.077 40.772 39.756 40.090 41.175 1308 3,3 % Všeob. sestry a porod. asistentky 26.703 26.500 27.134 28.491 30.280 33.927 7224 27 % pedagog. pracovníci 26.934 24.917 25.588 27.202 24.722 26.951 17 0,1 % průměr. hrubá mzda 28.216 28.033 28.742 30.124 31.754 34.337 6121 21,7 %

zdroj: ÚZIS