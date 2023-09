Platy.cz: Učitel ZŠ si v průměru vydělá 36.534 Kč, meziročně o 5,6 pct víc

Praha - Učitel základní školy má na výplatní pásce v průměru 36.534 Kč, meziročně si tak polepšil o 1951 Kč, tedy o 5,6 procenta. V loňském roce byl výdělek učitele základní školy 34.583 Kč, o rok dříve měl průměrný plat 33.105 Kč. Vyplývá to z analýzy portálu Platy.cz, který se specializuje na srovnávání mezd a platů. Nárůst platů učitelů na českých školách nepokryl inflaci. Ta byla v červenci 8,8 procenta.

Průměrná mzda v Česku se v letošním druhém čtvrtletí zvýšila meziročně o 7,7 procenta na 43.193 korun. Po započtení inflace, která ve stejném období dosáhla 11,1 procenta, se ale mzda reálně snížila o 3,1 procenta. Obecně platí, že dvě třetiny zaměstnanců na průměrnou mzdu nedosáhnou.

Ve srovnání s učiteli základních škol si podle analýzy méně polepšili středoškolští učitelé, kteří letos mají v průměru o 1418 Kč víc. Jejich výdělek činí 37.872 Kč, loni byl 36.454 Kč. V roce 2021 měli průměrný plat 35.103 Kč.

Vysokoškolští pedagogové si podle Platy.cz meziročně polepšili o 2257 Kč, proti loňským 37.571 Kč letos berou v průměru 39.828 Kč. V roce 2021 měli na výplatní pásce v průměru 34.217 Kč.

Podle nedávno schváleného zákona by mělo do budoucna platit, že učitelé v regionálním školství by v průměru v daném roce měli dostávat 130 procent průměrné mzdy. Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) minulý týden uvedl, že se platy učitelů zvednou v příštím roce o 3000 Kč a budou jedinou profesní skupinou státních zaměstnanců, která bude mít meziročně vyšší platy.

Počet učitelů se posledních pět let zvyšoval podle data informačního centra vzdělávání EDUin každý rok o 2000 až 5000. Za toto období narostl počet tříd o asi 5000, tedy téměř 11 procent. Ačkoliv počty učitelů v poslední době každoročně rostou, v některých regionech jich stále mnoho chybí. Podle odborníků jde zejména o Prahu, Středočeský, Karlovarský, Ústecký a Liberecký kraj.

Podle Českého statistického úřadu měli loni učitelé v mateřských, základních a středních školách po započtení všech příplatků a odměn průměrnou hrubou měsíční výplatu asi 48.000 Kč. Oproti roku 2021 se jim měsíční výdělek zvýšil asi o 900 Kč, kvůli inflaci se ale reálné platy snížily. Výdělky učitelů tak loni byly na úrovni 110 procent průměrné mzdy v Česku.