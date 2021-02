Platební bilance ČR loni skončila rekordním přebytkem 180 mld. Kč

Praha - Běžný účet platební bilance, který je souhrnem všech ekonomických transakcí české ekonomiky se zahraničím, skončil loni rekordním přebytkem 180,473 miliardy korun. Vyplývá to z předběžných údajů, které dnes zveřejnila Česká národní banka. Podle hlavního ekonoma ING Bank Jakuba Seidlera byl přebytek tažen do velké míry odloženými výplatami dividend. V roce 2019 vykázala bilance podle dat ČNB schodek 16,9 miliardy, předtím byla pět let v přebytku. Loni skončila bilance ve schodku jen v dubnu a prosinci, jinak vždy vykázala přebytek.

Až do roku 2013 byla platební bilance ČR schodková. V roce 2014 byl poprvé zaznamenán přebytek, a to 7,9 miliardy korun. Dosavadní rekordní přebytek byl z roku 2016 s 85 miliardami korun.

Podle Seidlera dosáhl loňský přebytek 3,3 procenta hrubého domácího produktu (HDP). "V letošním roce zůstane přebytek patrně nadále výrazný přes dvě procenta HDP, což bude působit ve směru silnější koruny," odhaduje. Předpokládá, že výplata dividend do zahraničí zůstane částečně omezená.

Podle ekonoma Komerční banky Michala Brožky je vývoj běžného účtu příznivý díky rostoucím exportům zboží, nízkým importům a slabému odlivu dividend. "Tento vývoj bude mít pravděpodobně setrvačnost i v letošním roce. Nicméně s dalším zlepšením obchodní bilance již letos nepočítáme," dodal. Se zotavením ekonomiky by se podle něj ve druhé polovině letošního roku již mohla navyšovat investiční činnost a s tím i dovozy. Přebytek běžného účtu by tak bylo možné překonat jen při ještě slabším odlivu dividend.

Bilance se proti roku 2019 zlepšila o 197 miliard korun. Zlepšila se zejména bilance prvotních důchodů, která loni skončila schodkem 172,2 miliardy korun, zatímco v roce 2019 schodek činil více než 324 miliard korun. To do velké míry souvisí s odloženou výplatou dividend, poznamenal Seidler. Čtvrtina zlepšení jde na bilanci zboží, která se zlepšila o 58 miliard korun. Loni skončila v přebytku 398 miliard korun, o rok dříve přebytek činil 340,5 miliardy korun.

Kapitálový účet vykázal loni přebytek 79,4 miliardy korun, meziročně byl vyšší o 49 miliard.

Kurzu koruny zprávy o loňském vývoji platební bilance impuls nedodaly. Obchoduje se za 25,74 Kč/EUR a je o haléř slabší než při pátečním závěru. Podle Brožky je koruna aktuálně ve vleku spekulací na letošní zvyšování úrokových sazeb, je ale brzděná relativně špatným pandemickým vývojem.

Údaje ČNB o platební bilanci jsou předběžné. Další zpřesnění lze čekat se čtvrtletními daty, která centrální banka zveřejní 16. března.