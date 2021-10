Platby za stravování v sociálních zařízeních se zákonem nezvýší

Praha - Platby klientů sociálních zařízení za stravu se zákonem nezvýší a sociální služby se slučovat nebudou. Senát tento návrh předvolební Sněmovny dnes odmítl. Dolní komora v povolebním složení nebude moci veto horní komory přehlasovat.

Poslanecká novela vycházela z loňského návrhu ministerstva práce a sociálních věcí, na rozdíl od něj zásadnější změny neobsahovala. Její ambicí bylo zpřehlednit a zjednodušit systém sociálních služeb. Sloučit měla třeba pobytové služby, jako jsou domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem a domovy pro osoby se zdravotním postižením, v domovy sociální péče. Poskytovatelé by díky tomu nepotřebovali více registrací, které jsou nyní nutné pro každý druh pobytového zařízení.

Změny, které měly platit od počátku příštího roku, by se podle senátorek KDU-ČSL Šárky Jelínkové a Anny Hubáčkové nepodařilo realizovat. Do konce roku by totiž nebyly připraveny potřebné prováděcí předpisy, uvedla Jelínková. Novela je podle ní navíc v rozporu s úmluvou o právech osob se zdravotním postižením.