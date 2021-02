Plastové boby se staly letos nedostatkovým zbožím

Vrbno pod Pradědem (Bruntálsko) - Plastové boby se letos staly nedostatkovým zbožím. Zájem o ně oproti minulým letům mnohonásobně vzrostl, především díky velkému množství sněhu na celém území Česka a také uzavřeným lyžařským areálům. Ty jsou mimo provoz kvůli vládním opatřením v souvislosti s pandemií koronaviru. Bobování se tak stalo jednou z mála kratochvílí, kterým se mohou rodiny s dětmi na zasněžených kopcích věnovat. Zájem zaznamenali jak výrobci, tak o obchodníci. Vyplývá to ze zjištění ČTK.

Společnost Husqvarna Manufacturing z Vrbna pod Pradědem plastové boby vyrábí čtyři desítky let. Zájem o jejich zboží byl letos obrovský. ČTK to řekl Václav Zelenka, který má ve společnosti zaměstnávající 800 lidí na starost marketing a prodej. "Dokonce se firmy ptají na cenu na příští sezonu a chtějí si už nyní rezervovat určité množství," řekl. Dodal, že v posledních letech zájem příliš velký nebyl.

Firma ale nedokázala na vyšší zájem o boby zareagovat. "Kvůli klesající poptávce o plastové boby, jsme v minulosti začali vyrábět i jiné produkty. Proto jsme nyní nenašli volnou kapacitu na výrobních strojích pro zvýšenou poptávku po bobech," řekl Zelenka. Na trh se podle něj dodávají plastové boby Olympic a plastové saně Kamzík.

Podobnou zkušenost má i Ivo Urbánek ze společnosti Urbánek - Plasty. "V současné době je poptávka po zboží spojeném se zábavou na sněhu ve srovnání s minulými lety, kdy sněhu bylo málo nebo žádný, enormní. Vyprodali jsme v podstatě všechny sáně a boby, které jsme měli skladem, a zdaleka nám to nestačilo poptávku pokrýt," řekl ČTK. Jeho společnost boby ale nevyrábí, pouze s nimi obchoduje.

"Nejsme výrobci tohoto sortimentu, takže co se dalo ještě od výrobců sehnat, to jsme nakoupili a prodali. Naše dlouholeté zkušenosti, že se tento sortiment prodává nejlépe do Vánoc a pak už téměř vůbec, jsou v této sezoně trochu nabourané," řekl. Podle něj jde o shodou faktorů, které nelze ovlivnit. "Jednak tím, že napadl sníh, a pak skutečností, že lidé nesmí nesmyslně na lyže, a tudíž se baví jinak - sáňkováním a bobováním," uvedl.