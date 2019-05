Plašil se loučil s Bordeaux výhrou

Utkání 1. kola Evropské ligy skupiny C: Slavia Praha - Girondins Bordeaux, 20. září 2018 v Praze. Jaroslav Plašil z Girondins Bordeaux.

Paříž - Fotbalista Jaroslav Plašil se rozloučil s dresem Girondins Bordeaux výhrou. Jeho tým po šesti porážkách v řadě zvítězil v Caen 1:0 a poslal domácí do druhé francouzské ligy. Paris St. Germain prohrál na hřišti nováčka v Remeši 1:3, ale na tom, že získá šestý titul za posledních sedm let, to už nemohlo nic změnit. Porážku mistra zmírnil Mbappé svým 33. gólem a stal se králem střelců.

Sedmatřicetiletý Plašil byl v Bordeaux od roku 2009 s výjimkou ročního hostování v italské Catanii a sehrál tady 367 zápasů. V posledním utkání se mohl český záložník dokonce zapsat mezi střelce, ale šanci neproměnil.

Do základní skupiny Ligy mistrů míří spolu se St. Germainem také Lille, které prohrálo na hřišti Rennes 1:3. Velkou zásluhu na výhře domácích měl brankář Tomáš Koubek, který zlikvidoval dvě velké šance a kapituloval jen při střele Rémyho.

Předkolo Champions League bude hrát Lyon, do Evropské ligy se chystají St. Etienne a zásluhou triumfů v domácích pohárech Štrasburk a Rennes. Caen doprovodí do druhé ligy Guingamp, v nové sezoně je nahradí Brest a Mety. Dijon unikl přímému sestupu díky dnešní výhře nad Toulouse 2:1 a bude hrát baráž s Racingem Lens.

Francouzská fotbalová liga - 38. kolo:

Amiens - Guingamp 2:1 (14. Guirassy, 47. Ghoddos - 66. Mendy), Angers - St. Etienne 1:1 (70. Tait - 65. Nordin), Caen - Bordeaux 0:1 (19. Sankhare), Dijon - Toulouse 2:1 (58. Sliti, 63. Tavares - 33. Diakite), Rennes - Lille 3:1 (16. z pen. a 71. Niang, 59. Sarr - 35. Rémy), Nantes - Štrasburk 0:1 (60. Mothiba z pen.), Nice - Monako 2:0 (36. vlastní Badiashile, 65. Le Bihan z pen.), Nimes - Lyon 2:3 (11. Ripart, 45+3. Bobichon - 6. a 89. Cornet, 90+1. Ndombele), Remeš - Paris St. Germain 3:1 (36. Baba, 56. Cafaro, 90+4. Chavarria - 59. Mbappé), Marseille - Montpellier 1:0 (56. Thauvin).

Konečná tabulka:

1. Paris St. Germain 38 29 4 5 105:35 91 2. Lille 38 22 9 7 68:33 75 3. Lyon 38 21 9 8 70:47 72 4. St. Etienne 38 19 9 10 59:41 66 5. Marseille 38 18 7 13 60:52 61 6. Montpellier 38 15 14 9 53:42 59 7. Nice 38 15 11 12 30:35 56 8. Remeš 38 13 16 9 39:42 55 9. Nimes 38 15 8 15 57:58 53 10. Rennes 38 13 13 12 55:52 52 11. Štrasburk 38 11 16 11 58:48 49 12. Nantes 38 13 9 16 48:48 48 13. Angers 38 10 16 12 44:49 46 14. Bordeaux 38 10 11 17 34:42 41 15. Amiens 38 9 11 18 31:52 38 16. Toulouse 38 8 14 16 35:57 38 17. Monako 38 8 12 18 38:57 36 18. Dijon 38 9 7 22 31:60 34 19. Caen 38 7 12 19 29:54 33 20. Guingamp 38 5 12 21 28:68 27