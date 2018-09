Praha - Bývalý fotbalový reprezentant Jaroslav Plašil se podruhé od svého odchodu do zahraničí chystá na zápas proti českému klubu. Šestatřicetiletý záložník v roce 2005 v Poháru UEFA ještě v barvách Monaka slavil na Strahově vítězství 2:0 nad Slavií a nyní věří, že proti červenobílým bude bodovat i v dresu Bordeaux v zahajovacím duelu skupiny Evropské ligy. Dorazí za ním rodina i řada fanoušků a známých, ale sám zatím neví, zda bude hrát v základní sestavě.

"Do Čech jsem se určitě těšil, aspoň uvidím svou rodinu, kterou moc během roku nevidím. Dostal jsem skoro všechny lístky, které byly možné. Přijede moc lidí, jezdili i na reprezentaci. Budu jen rád, že je aspoň na chvilku uvidím," řekl na tiskové konferenci před utkáním Plašil.

Zatím neví, zda bude hrát od začátku. "To bude záležet na trenérovi," usmál se Plašil. "Sestava bude známá až zítra, takže to bude překvapení, zda nastoupí či ne. Jaro je úžasný a výjimečný hráč. Je pro naše mladé hráče skvělým příkladem. Zaslouží si a potřebuje ale také naši ochranu, protože má před sebou ještě dlouhou kariéru a od začátku sezony hrál ve všech zápasech. Takže uvidíme zítra," dodal trenér Bordeaux Éric Bedouet.

Před 13 lety odehrál Plašil za Monako na Strahově 77 minut a byl u vítězství 2:0. "Určitě bychom se nezlobili, kdyby to dopadlo stejně i zítra a dokázali tady vyhrát. Doufám, že přivezeme nějaké body do Bordeaux," přál si Plašil.

Jeho celek je v tabulce francouzské ligy až předposlední, zatímco Slavia vede českou nejvyšší soutěž. "Myslím, že je to úplně něco jiného, než jsme hráli doteď, než liga. Máme tady kádr, který má na to hrát dvě tři soutěže. Doufám, že to zítra bude vidět. Hráli jsme spoustu zápasů, abychom se mohli kvalifikovat do skupiny, tohle bude něco úplně odlišného," prohlásil Plašil.

Trenérovi s přípravou na Slavii neradil. "To vůbec nebylo třeba, protože máme lidi, kteří pracují na videu, jezdí na zápasy," podotkl Plašil. "Abych řekl pravdu, ve Francii nemám české programy v televizi, takže koukám jen na výsledky české ligy, na zápasy bohužel ne. Samozřejmě víme, že Slavia je teď ve velké formě a je první. Ale doufám, že tu něco uhrajeme," doplnil Plašil.

Očekává bouřlivou kulisu. "Myslím, že to bude něco podobného, jako Slavia hrála s Dynamem Kyjev. Bude asi obrovská atmosféra. A jaké budou ohlasy (na mě), to se uvidí zítra," podotkl.

Připustil, že ho trochu mrzelo, že do Bordeaux nakonec nezamířili útočník Michael Krmenčík a obránce Alex Král, o které tým Girondins usiloval. "Mrzí mě to hlavně kvůli klukům, protože by se v kariéře podle mě dostali někam trochu dál. Je pravda, že by nebylo špatné mít jako kámoše v Bordeaux Čecha," doplnil s úsměvem.