Brno - Hokejisté Komety Brno porazili v 6. kole extraligy Třinec 2:1. V repríze finále minulého ročníku play off vynikli oba brankáři, zápas rozhodl 19 sekund před koncem normální hrací doby premiérovou brankou v nejvyšší soutěži osmnáctiletý útočník Karel Plášek. Obhájce titulu tříbodová výhra posunula na páté místo v tabulce, Třinec zůstal s třemi body na předposlední příčce.

Trenéři Třince po dvou porážkách bez bodového zisku v Liberci a Hradci Králové přeskupili útočné řady. Snaha zvýšit produktivitu se ale v první třetině neprojevila. Oceláři se sice dostávali do střeleckých šancí, nedokázali si však poradit s brankářem Langhamerem. Stejný problém trápí v úvodu sezony i Brňany, kteří v předcházejících třech duelech dvakrát prohráli a připsali si pouze tři body.

Větší agresivita vynesla Kometě převahu, ze které také po kombinační akci Petra Holíka se Štenclem otevřel ve 13. minutě skóre Zaťovič. Gól domácí uklidnil, branku soupeře ale poté vážněji neohrozili.

V úvodu druhé třetiny Brňané zvýšili agresivitu. Vytvořili si tlak i střelecké příležitosti. Horký, Hruška, ani Karábáček v domácí premiéře v dresu Komety, ale na pozorného Hrubce nevyzráli. Třinec naznačil svou útočnou sílu v závěru druhé třetiny, kdy si z náporu vypracoval několik slibných možností. Největší příležitost k vyrovnání měl Dravecký, jenž ale Langhamera z bezprostřední blízkosti nepřekonal.

Kometa byla i nadále aktivnější, stále se ji ale nedařilo v koncovce. Jediným slibnějším výsledkem tlaku byla v 50. minutě střela Horkého, která se odrazila od tyčky. V dramatickém závěru se podařilo při přesilovce necelé tři minuty před koncem vyrovnat obránci Krajíčkovi. Kometa ale v závěru po úniku Kašpara urvala zásluhou tři body zásluhou Pláška, jenž prostřelil Hrubce.

Hlasy trenérů po utkání:

Kamil Pokorný (Brno): "Oproti sobotnímu zápasu v Pardubicích byl náš výkon jako den a noc. V Pardubicích nebyla naše hra zdaleka optimální. Před dnešním zápasem jsme si něco řekli a hráči odvedli vynikající výkon. Až na pár momentů jsme byli lepším týmem. Byli aktivnější, výborně jsme bruslili. Každá pětka na ledě odpracovala svoje střídání. Z toho pramenil vedoucí gól v první třetině. Ve druhé dvacetiminutovce jsme byli mnohem lepší, hráli většinu času na soupeřově polovině. Soupeř měl jednu tutovou šanci, kterou výborně zlikvidoval Langhamer. Ve třetí třetině jsme si náskok hlídali. Do problémů nás dostalo až oslabení, ve kterém soupeř vyrovnal. Po zásluze jsme ale dali vítězný gól."

Marek Zadina (Třinec): "Už nás zmáhá nervozita ze zápasů, ve kterých se nám nedaří. Je to na hráčích znát. Po naší chybě, kdy jsme si špatně rozebrali soupeře, jsme dostali branku. V tom duchu se nesla první třetina. Od druhé třetiny jsme se začali zvedat a podávali velmi dobrý výkon. V posledních sedmí minutách druhé třetiny jsme soupeře přehrávali, měli spoustu šancí. Jen se nám nedařila koncovka. Ve třetí třetině jsme pokračovali ve výkonu ze druhé části. Závěr třetiny jsme odehráli dobře. Z toho také vzešel vyrovnávací gól v přesilovce. Bohužel jsme znovu dostali v samém závěru branku. Je to pro nás krutý výsledek. Musím jít ale dál. Naši hráči dřeli celý zápas, za to jim patří trenérský dík."

HC Kometa Brno - HC Oceláři Třinec 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 13. Zaťovič (P. Holík, Štencel), 60. Plášek (Kašpar, Štencel) - 58. Krajíček (Marcinko, Roberts Bukarts). Rozhodčí: Hradil, Kubičík - Gebauer, Lederer. Vyloučení 2:1. Využití: 0:1. Diváci: 7306.

Brno: Langhamer - Barinka, J. Mikuš, Štencel, Gulaši, Bartejs, Malec - Mallet, P. Holík, Zaťovič - Kašpar, J. Hruška, Plášek - Karabáček, Nahodil, R. Zohorna - Köhler, L. Čermák, Dočekal - Horký. Trenéři: L. Zábranský st., Horáček, Pokorný a Oslizlo.

Třinec: Hrubec - Krajíček, M. Doudera, Galvinš, D. Musil, Gernát, Adámek - Martynek, Marcinko, Dravecký - Svačina, Cienciala, Adamský - Roberts Bukarts, M. Kovařčík, Kofroň - Rudovský, Roman Vlach, Chmielewski - Raška. Trenéři: Varaďa, M. Zadina a Raszka.