Plášek rozhodl o těsné výhře Brna na ledě Olomouce 2:1

Olomouc - Hokejisté Brna vyhráli ve 35. kole extraligy na ledě Olomouce 2:1 a udrželi se na čtvrtém místě tabulky. Vyrovnané utkání rozhodl v 56. minutě útočník Karel Plášek. Premiérový gól v extralize si připsal šestnáctiletý bek Komety Stanislav Svozil.

V úvodní minutě mohl domácí poslat do vedení Klimek, překonat brankáře Vejmelku se mu ale nepovedlo. Ani Irglova střela do branky soupeře nespadla. Na druhé straně předložil Zaťovič puk od modré čáry si najíždějícímu Svozilovi, který už v koncovce uspěl.

Ideální šanci vyrovnat měli domácí v 18. minutě, kdy usedl k Orsavovi na trestnou lavici ještě Gulaši, Hanáci ale 21 sekund dlouhou přesilovku pět na tři nevyužili. Irgl i Dujsík trefili pouze hostujícího gólmana.

Hlavními postavami utkání byli oba brankáři, domácí Lukáš i hostující Vejmelka si připsali řadu zákroků a likvidovali šanci za šancí. V závěru druhé třetiny si hosté poprvé zahráli přesilovou hru, vyloučení Nahodila ale nepotrestali.

Aktivní byl zejména Plášek, jenž několik šancí nevyužil, ale nakonec se třetí branky v sezoně dočkal. Ještě předtím ale v 50. minutě potrestal faul brněnského juniorského reprezentanta Nahodil z trestného střílení. Plášek ale svůj nedovelený zákrok v 56. minutě odčinil, když za záda Lukáše dorazil Bartejsovu střelu.

Domácí při následné početní výhodě odvolali brankáře, výhodu šest na čtyři však ve vyrovnání nepřetavili.

Hlasy trenérů po Utkání:

Jan Tomajko (Olomouc): "Myslím si, že jsme odehráli dobrý zápas. Když budeme podávat podobné výkony, budeme bodovat. Vypracovali jsme si šance a z pohledu bojovnosti nemůžeme hráčům nic vytknout. Rozhodl smolný gól, který jsme ve třetí třetině inkasovali."

Kamil Pokorný (Brno): "První třetina vyzněla jasně pro domácí. U nás byl jediný světlý moment, a to první extraligový gól Svozila. Jenom díky Karlu Vejmelkovi jsme první třetinu vyhráli 1:0. Ve druhé části se hra trochu srovnala, i když domácí byli neustále aktivní a agresivní, ale už jsme měli šance. Ve třetí třetině jsme paradoxně inkasovali ve chvíli, kdy jsme začínali mít víc ze hry a byli lepším mužstvem. Hráli jsme přesilovku, přišla ztráta kotouče, faul, trestné střílení a domácí srovnali. Potom to bylo kdo s koho. Domácím okamžitě narostly křídla, my jsme to zvládli a šťastnou brankou jsme strhli vítězství na naši stranu. Jsme rádi, že se prosadil Karel Plášek. Dva mladí střelci dneska rozhodli zápas, ve kterém jsme určitě nebyli lepším mužstvem. Ale vezeme si tři body, za což jsme hrozně rádi."

HC Olomouc - HC Kometa Brno 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 50. Nahodil z trest. střílení - 2. Svozil (Zaťovič, Mueller), 56. Plášek (Bartejs, M. Erat). Rozhodčí: Šír, Obadal - Lederer, Rožánek. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 5500 (vyprodáno).

Sestavy:

Olomouc: Lukáš - Valenta, Švrček, Dujsík, Ondrušek, Jaroměřský, Vyrůbalík - P. Musil, Nahodil, Klimek - Irgl, Strapáč, Burian - Olesz, J. Knotek, Káňa - Skladaný, Kořenek, Laš. Trenéři: Moták a Tomajko.

Brno: Vejmelka - Němec, Bartejs, Baranka, Pyrochta, Svozil, Gulaši, Malec - Mueller, J. Hruška, Zaťovič - M. Erat, Plekanec, Vincour - Horký, Rákos, Orsava - Kucsera, Kusko, Plášek. Trenér: Zábranský.