Plány na nové osobní vlaky v Praze způsobí kolaps, tvrdí nákladní dopravci

Praha - Další posilování osobní dopravy na pražské železnici a přidávání nových linek může způsobit kolaps v nákladní přepravě v metropoli. To může způsobit i problémy se zásobováním v hlavním městě, tvrdí sdružení železničních nákladních dopravců Žesnad.cz. Reagují tak na plány magistrátu na novou linku S61 z Vršovic do Běchovic. Vyjádření hlavního města ČTK zjišťuje.

Podle Žesnadu už nyní čelí nákladní vlaky kapacitním problémům na jednokolejné trati z Libně do Malešic a Hostivaře. Na ní nyní jezdí městská linka S49. Magistrát navíc plánuje další novou linku S61 z Vršovic do Běchovic. Nedávno pořádané soutěže na provoz na obou tratích vyhrál RegioJet. Podle nákladních dopravců ovšem vzniká s další novou linkou zásadní problém, který ovlivní zásobování nákladní dopravou nejen v oblasti Prahy, ale také Středočeského, Plzeňského a Jihočeského kraje.

"Chápeme, že radní pro dopravu (Adam) Scheinherr chce dostat víc lidí do MHD a příměstských linek, bohužel ty ale nejsou nafukovací a zásadně tak ovlivní nákladní dopravu v celé ČR, protože se kapacita na trati přes Malešice, která byla původně pouze pro nákladní dopravu, výrazně sníží," uvedl výkonný ředitel Žesnad.cz Oldřich Sládek. Podle něj povede zahlcení železnice k navýšení počtu kamionů v hlavním městě. "Je to to, co současné vedení Prahy chce? Nemyslíme si to,“ dodal.

Nákladní dopravci tak apelují na stát, aby podnikl kroky k prioritizaci nákladních vlaků na vybraných tratích. K nim podle sdružení patří i spojka Libeň – Malešice – Hostivař a Běchovice – Malešice – Vršovice.

Plánovaná linka S61 by měla začít fungovat zhruba za tři roky, předpokládá to vybudování nových zastávek Hostavice, Jahodnice, Jiráskova čtvrť a Depo Hostivař. Magistrát nyní pracuje na jejich projektu, samotné vybudování by pak podle náměstka Scheinherra (Praha Sobě) měla mít na starosti Správa železnic.