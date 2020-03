Plánované vydání pamětí Woodyho Allena zrušil nakladatel

Washington - Nakladatelská skupina Hachette dnes zrušila plánované vydání pamětí režiséra Woodyho Allena s názvem Apropos of Nothing (Co se týče ničeho). Důvodem je Allenovo obvinění ze sexuálního zneužití adoptivní dcery Dylan. Několik desítek zaměstnanců nakladatelství na protest proti vydání filmařových pamětí ve čtvrtek stávkovalo.

"Zrušit vydání Allenovy knihy bylo těžké rozhodnutí. (Hachette) bere vztah s autorem vážně," oznámilo nakladatelství, podle kterého společnost k podobným krokům přistupuje výjimečně. "Vydali jsme mnoho rozporuplných knih a v budoucnu budeme s jejich vydáváním pokračovat. Jako nakladatelství se neustále snažíme dát prostor různým názorům a protikladným pohledům na věc."

Kniha čtyřiaosmdesátiletého filmaře měla vyjít příští měsíc, proti jejímu vydání se ale vyslovila jak Dylan Farrowová, tak Allenův syn Ronan Farrow, který u stejného nakladatelství minulý rok vydal knihu týkající se aféry bývalého hollywoodského producenta Harveyho Weinsteina.

Ze zneužití tehdy sedmileté adoptivní dcery Allena v roce 1992 obvinila jeho bývalá partnerka Mia Farrowová. Allen obvinění opakovaně odmítl. Po dlouhém vyšetřování se prokurátor státu Connecticut, který se případem zabýval, rozhodl filmaře neobžalovat. Ve zdůvodnění ale uvedl, že Allena stále podezírá, avšak chce Dylan ušetřit traumatu procesu. Žena začátkem roku 2018 obvinění obnovila.

Dylan Farrowová ke zprávě o chystaném zveřejnění Allenovy knihy v prohlášení uvedla, že ji osobně to hluboce zraňuje a že to považuje za zradu na bratrovi, který dal svou prací, publikovanou u Hachette, hlas mnoha lidem, kteří zažili sexuální násilí. Uvedla také, že ji nikdo nekontaktoval, aby ověřil informace, jež obsahuje Allenova kniha. Podle ní tím nakladatelství Hachette zcela rezignovalo na základní odpovědnost.

S vydáním Allenových pamětí nesouhlasili ani zaměstnanci Hachette, kteří podle agentury DPA "solidárně stojí za Ronanem Farrowem, Dylan Farrowovou a oběťmi sexuálního násilí".