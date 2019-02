Londýn - Labouristický návrh alternativní podoby britského odchodu z Evropské unie dnes podle očekávání nezískal podporu dolní komory parlamentu. Podle posledních vyjádření jejích členů to znamená, že hlavní britská opoziční strana bude nyní usilovat o uspořádání nového referenda týkajícího se brexitu. To by však nemělo stejnou podobu jako plebiscit v roce 2016, kdy se hlasovalo jen o ochodu z EU nebo proti němu.

Labouristé při hlasování v Dolní sněmovně o dalším postupu kolem brexitu navrhovali, aby vláda začala s EU vyjednávat o sadě změn v dojednané politické deklaraci o vzájemných vztazích po brexitu. Mezi požadovanými úpravami bylo například zajištění celní unie Británie s EU, těsné shody s pravidly jednotného unijního trhu a větší ochrany životního prostřední a práv pracovníků.

Dodatek k vládnímu usnesení ale podpořilo jen 240 zákonodárců, což je dokonce o pět méně než počet křesel Labouristické strany v Dolní sněmovně. Proti hlasovalo 323 poslanců.

Labouristé v pondělí oznámili, že pokud jejich brexitový plán v parlamentu neuspěje, strana bude chtít otázku vystoupení z EU vrátit do rukou voličů. Nové referendum by ale podle jejich představ nemělo stejnou formu jako to v červnu 2016.

Labouristický stínový ministr pro brexit Keir Starmer v dnešní rozpravě uvedl, že jeho strana chce na výběr mezi "věrohodnou" variantou pro odchod z EU a setrváním v evropském společenství. Jeho blízký spolupracovník Matthew Pennycook na konci debaty upřesnil, že plán pro vystoupení z EU by musel před plebiscitem podpořit parlament.

"Labouristická strana bude poté (v případě neúspěchu jejího návrhu) v parlamentu navrhovat nebo podporovat budoucí pozměňovací návrhy o lidovém hlasování, které by nabídly Britům volbu mezi důvěryhodnou variantou odchodu podpořenou touto sněmovnou a možností setrvání v EU," řekl Pennycook. Pravděpodobnost, že k takovému hlasování opravdu dojde, je ale i po změně přístupu labouristů podle britských komentátorů velmi malá.

Britové podle průzkumu podporují krátký odklad brexitu

Britští voliči podporují krátký odklad termínu, v němž jejich země odejde z Evropské unie. Vyplývá to z průzkumu zveřejněného dnes zpravodajským webem <a href="https://www.politico.eu/article/poll-public-uk-voters-backs-brexit-extension-but-only-if-its-short-deal/">Politico</a>, podle kterého klesá procento stoupenců neřízeného brexitu a naopak roste podpora dohody dojednané s Bruselem premiérkou Theresou Mayovou.

Ministerská předsedkyně v úterý oznámila, že v případě opětovného odmítnutí této dohody v Dolní sněmovně nechá britský parlament hlasovat o možnosti odložení termínu vystoupení z EU, který je v současnosti plánován na 29. března. Podle průzkumů má krátký odklad sympatie 47 procent Britů, kdežto proti je jen 26 procent. Čísla se však výrazně změnila, když se tazatelé oslovující reprezentativní vzorek 2000 dospělých obyvatel Británie začali ptát na výraznější odsunutí data odchodu. Stoupenci odkladu převažují nad odpůrci, dokud zdržení nepřekračuje tři měsíce. Například půlroční prodloužení členství v evropském bloku podporuje 33 procent lidí, kdežto proti je 48 procent.

V porovnání se stejným průzkumem z listopadu klesl z 23 na 14 procent počet lidí, kteří jsou pro opuštění unie bez jakékoli dohody.

Mírně zároveň vzrostla podpora pro dohodu, kterou v lednu výraznou většinou Dolní sněmovna zamítla a o níž chce Mayová nechat znovu hlasovat do 12. března. V současnosti by její schválení chtělo 30 procent Britů a proti je 37 procent, zatímco v listopadu byl tento poměr 28 ku 45. Zároveň vzrostl počet těch, kteří v případě odmítnutí brexitové dohody podporují vypsání nového referenda o členství v EU - z listopadových devíti procent na současných 17.