Plán návratu žáků do škol by se mohl vyjasnit koncem týdne

Ilustrační foto - V 7. základní škole J. Arbesa zajistilo město Most hlídání dětí zdravotníků, policistů a dalších vybraných profesí. Děti jsou podle tříd rozdělené do několika skupin, učitelé jim pomáhají s distanční výukou, kterou jim zajišťují jejich školy. Snímek je z výuky 2. března 2021. ČTK/Hájek Vojtěch

Praha - Plán návratu žáků do škol by mohl být znám koncem tohoto týdne. Vyplývá to z vyjádření mluvčí ministerstva školství Anety Lednové na dotaz ČTK. Úřad podle ní očekává, že se do konce týdne na postupu při návratu do škol dohodne s ministerstvem zdravotnictví.

"Jsme připraveni na jednání s ministerstvem zdravotnictví a novou hlavní hygieničkou a očekáváme, že se do konce týdne dohodneme," uvedla Lednová.

Kvůli epidemii covidu-19 jsou od 1. března otevřené jen školy pro děti zdravotníků a dalších profesí, ostatní se učí z domova. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) minulý týden uvedl, že přesnější informace k návratu dětí do lavic budou k dispozici tento týden, kdy má jednat s ministerstvem školství.

Blatný minulou středu řekl, že by se děti do škol mohly vrátit ve druhé polovině dubna. Podmínkou by mělo být pravidelné testování. Mluvčí ministra Barbora Peterová již dříve uvedla, že v případě zlepšení epidemie bude úřad navrhovat otevření školek, prvního stupně základních škol a posledních ročníků základních a středních škol. Lednová pak uvedla, že podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) je namístě se zaměřit víc zejména na návrat nejmenších žáků a obnovení praktické výuky na středních či vysokých školách. Priorita obnovení prezenční výuky například pro deváté třídy základních škol podle ní už nyní odeznívá, protože přijímací zkoušky na střední školy budou v první polovině května.

Ministerstvo podle Lednové vypracovalo své priority k návratu žáků do škol už loni v říjnu, fungoval podle nich protiepidemický systém PES ve školství. Nyní je podle ní úřad připraven spolupracovat s ministerstvem zdravotnictví na další avizované aktualizaci tohoto systému. Co se týče konkrétních termínů, musí o nich rozhodnout ministerstvo zdravotnictví, dodala mluvčí.