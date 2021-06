Plán na testování covidu ve školách od září dostane vláda v pondělí

Praha - Plán testování na koronavirus po zářijovém návratu dětí do škol předloží ministerstva zdravotnictví a školství vládě příští týden v pondělí. Ministerstvo zdravotnictví to dnes večer sdělilo ČTK. Reagovalo tak na výtku ministra školství Roberta Plagy (za ANO), podle kterého se plán pro fungování škol od září nepřipravuje dostatečně rychle. Plaga dnes ČTK řekl, že se obává, zda se školám podaří poskytnout informace do 30. června, jak oba úřady přislíbily.

"Ministerstvo zdravotnictví usilovně pracuje na přípravě plánu testování v souvislosti s návratem dětí do škol a průběžně v tomto směru s ministerstvem školství komunikuje. Cílem je nastavit testování tak, abychom zajistili všem žákům bezpečný návrat do školních lavic a současně umožnili hladký start nového školního roku," sdělilo ministerstvo zdravotnictví ČTK. Resorty se domluvily, že plán předloží vládě příští týden v pondělí.

Plaga dnes odpoledne uvedl, že ministerstvo zdravotnictví v posledních třech týdnech čtyřikrát svou představu o fungování škol od září změnilo, což označil za nešťastné. Dosavadní návrhy plánu z resortu zdravotnictví podle něj byly neúplné. „Přestože čtyři týdny (ministerstvo školství) upozorňuje ministerstvo zdravotnictví na to, že je potřeba, aby školy měly informace v dostatečném předstihu, to znamená do 30. 6., a že je potřeba, aby je schválila vláda, tak ani v tuto chvíli materiál není dopracován ze strany ministerstva zdravotnictví tak, aby byl z mého pohledu dostatečný,“ uvedl Plaga. Kdy by se materiálem mohla zabývat vláda, dnes odpoledne nevěděl.

Nejdůležitější podle něj je, aby ministerstvo zdravotnictví stanovilo parametry testování na covid-19 tak, aby se na to školy mohly připravit a testy se do září stačily nakoupit. „Opakovaně mám příslib od ministra zdravotnictví (Adama) Vojtěcha (za ANO), že to stihnou, ale samozřejmě v tuto chvíli už jsem značně zneklidněn, protože ty práce na ministerstvu zdravotnictví se v posledních týdnech neposouvají tak rychle kupředu, jak by měly,“ řekl Plaga. Poznamenal, že za uplynulé tři týdny se po společné schůzce čtyřikrát změnil názor ministerstva zdravotnictví na to, jakým způsobem se bude testovat.

Dosavadní návrhy ministerstva zdravotnictví podle něj obsahovaly několik zásadních nedostatků. Postrádal v nich například jednoznačné právní zdůvodnění pro to, aby se testování ve školách mohlo konat a obstálo to před případnými soudy. Zároveň podle něj ministerstvo zdravotnictví zatím s ministerstvem financí nevyjasnilo zajištění peněz na testování, které by mohlo přijít na asi 400 milionů korun.

V poslední verzi materiálu Plagu překvapilo rovněž to, že by se školáci měli testovat hned 1. září. V předešlém návrhu to podle něj mělo být od 6. září. Ministerstvo školství podle něj upozorňovalo na to, že testování první školní den by zkomplikovalo například nástup prvňáčků do škol. „Pokud to má být jen screeningové vyšetření mapující situaci v populaci, tak snad není problém, aby to proběhlo jiný den než 1. září,“ dodal.