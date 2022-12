Plán britské vlády deportovat běžence do Rwandy je legální, uvedl londýnský soud

Londýn - Kontroverzní plán britské vlády posílat do Rwandy žadatele o azyl, kteří přišli do Spojeného království nelegálně, je v souladu se zákonem. Rozhodl tak dnes londýnský vrchní soud, podle nějž ale konzervativní kabinet řádně nezohlednil okolnosti osmi osob, které se pokusil deportovat. Rozsudek je pro vládu částečným vítězstvím, protože pravděpodobně bude čelit dalším právním krokům, uvedla agentura AP.

Několik žadatelů o azyl a organizací zabývajících se ochranou lidských práv podalo žaloby, aby zabránili vládě jednat na základě dohody o deportaci s Rwandou, jejímž cílem je odradit migranty od přeplouvání Lamanšského průlivu na malých člunech. Spojené království plánuje posílat některé běžence do východoafrické země, kde by byly vyřízeny jejich žádosti o azyl.

"Soud dospěl k závěru, že je v souladu se zákonem, aby vláda přijala opatření k přemístění žadatelů o azyl do Rwandy a aby jejich žádosti o azyl byly vyřizovány ve Rwandě, a nikoli ve Spojeném království," uvedl jeden ze soudců Clive Lewis.

Dodal však, že vláda "musí rozhodnout, zda je v konkrétní situaci každé osoby něco, co znamená, že by její žádost o azyl měla být rozhodnuta ve Spojeném království, nebo zda existují jiné důvody, proč by neměla být přemístěna do Rwandy".

"Ministryně vnitra řádně nezvážila okolnosti osmi jednotlivých žadatelů, jejichž případy jsme posuzovali," uvedl soudce, který vyhověl jejich námitkám proti přemístění do Rwandy.

Británie v rámci dohody uzavřené v dubnu zaplatila Rwandě 120 milionů liber (3,3 miliardy Kč), ale do země zatím nebyl nikdo poslán. V červnu byla Británie nucena na poslední chvíli zrušit první deportační let poté, co Evropský soud pro lidská práva (ECHR) rozhodl, že tento plán s sebou nese "reálné riziko nevratné újmy".

Britská vláda je odhodlána politiku prosazovat a tvrdí, že to odradí gangy obchodníků s lidmi, kteří běžence převážejí přes moře. V letošním roce dorazilo do Británie přes Lamanšský průliv více než 44.000 lidí a několik jich při tom zemřelo, včetně čtyř minulý týden, kdy se v mrazivém počasí převrátil člun.