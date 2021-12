Plaga: Zkoušky by se mohly upravit při plošné uzávěře, nyní se to nechystá

Praha - Ministerstvo školství se nyní s ohledem na covid-19 nechystá upravit jarní přijímací, maturitní ani závěrečné zkoušky. Pokud by se plošně zavřely školy, mohlo by podobně jako v minulém školním roce změnit termín, délku či obsah zkoušek. V rozhovoru s ČTK to řekl ministr školství Robert Plaga (za ANO). Žáci připravující se na zkoušky podle něj mohou chodit na doučování. Jeho financování chce ministerstvo upravit tak, aby ho školy mohly využívat co nejlépe. Epidemii mezi žáky považuje za odpovídající celé společnosti. Případné omezení provozu škol by proto podle něj musely doprovázet restrikce i jinde.

Podle školského zákona může ministerstvo v některých případech při uzavření škol takzvaným opatřením obecné povahy změnit termíny, lhůty, způsob a podmínky přijímání ke vzdělávání a jeho ukončování. Důvodem může být uzávěra v důsledku krizového opatření podle krizového zákona, mimořádného opatření podle zvláštního zákona nebo nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Podle Plagy to znamená, že ministerstvo může vydat opatření měnící zkoušky jen tehdy, pokud je uzavření škol plošné. To ale v tuto chvíli není na stole, uvedl. Kdyby se epidemie zhoršila a žáci by přešli na výuku na dálku, mohl by podle něj úřad podobně jako v minulém školním roce změnit čas, posunout termín nebo upravit či vynechat některé části zkoušek. "Další věc je obsahová rovina, kdy by Cermat měl lépe testy zacílit a formulovat, což je věc, která ale nesouvisí ani tolik s covidem a byla tu už předtím," řekl.

Nerovnosti, které nyní i kvůli nařizování karantén jednotlivcům či třídám ve školách vznikají, by podle ministra mělo vyvážit doučování. Připomněl, že ministerstvo na něj dalo školám od září do prosince 250 milionů korun a pokračovat má v novém roce s evropskými penězi z Národního plánu obnovy. Příspěvky na doučování podle ministra nesměřovaly jen žákům ohroženým školním neúspěchem, ale i závěrečným ročníkům. "Právě proto, aby ředitelé měli možnost dohnat s žáky, kteří mají končit, něco, co nebylo možné. Kvůli karanténám, průběhu covidové pandemie," vysvětlil. Vzhledem k tomu, že některé školy z různých důvodů nebyly schopné peníze letos vyčerpat, chce ministerstvo systém ještě upravit. Další cyklus doučování by měl pokračovat v druhém pololetí, dodal Plaga.

Souhlasí s ředitelem Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislavem Duškem, že epidemická situace není dobrá nejen ve školách, ale v celé společnosti. "Je potřeba si uvědomit, že to, že nejvíc případů je zaznamenáno ve školách, je dáno tím, že školy jsou téměř jediná místa, kde se dá dotrasovat, kde se dají zajistit režimová opatření, a proto také u části společnosti to vyvolává dojem, že jediným místem, kde se to šíří, jsou školy. Není to pravda," řekl. "Pokud se máme bavit o omezování škol, tak musí být doprovázeno omezováním i v ostatních sférách společnosti," míní. Hlavní odpovědnost za epidemická opatření je podle něj na ministerstvu zdravotnictví.