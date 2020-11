Plaga: Závěrečné ročníky a praktická výuka se vrátí ve 4. stupni

Praha - Závěrečné ročníky základních, středních a vyšších odborných škol se vrátí k prezenční výuce ve čtvrtém z pěti stupňů rizika nákazy covidem-19 podle protiepidemického systému PES. Spolu s jejich návratem se ve středních a vyšších odborných školách obnoví praktická výuka pro skupiny do 20 lidí a na druhém stupni základních škol a nižším stupni víceletých gymnáziích se třídy budou po týdnech střídat ve výuce ve škole a z domova. Výuka v základních a středních školách se zcela obnoví ve dvou nejnižších stupních rizika covidu. Na dnešní tiskové konferenci to novinářům řekl ministr školství Robert Plaga (za ANO).

Na vysokých školách se podle něj při čtvrtém stupni rizika covidu-19 obnoví praktická a laboratorní výuka pro skupiny do 20 lidí v posledním ročníku a umožní se individuální konzultace. O tom, zda se současná opatření zmírní na čtvrtý stupeň, by se mělo rozhodnout tento týden podle epidemického vývoje.

Školy jsou nyní kvůli epidemii covidu-19 zavřené a je v nich povinná výuka na dálku. V provozu zůstaly pouze mateřské školy a takzvané krizové školy, kam docházejí děti zdravotníků, hasičů či policistů. Plaga již minulý týden oznámil, že tuto středu se do lavic vrátí první a druhé třídy základních škol a všechny ročníky speciálních škol. Třídy se nebudou dělit do menších skupin jako na jaře, děti z různých tříd by se ale neměly potkávat. Pod touto podmínkou budou fungovat i družiny. S výjimkou mateřských a speciálních škol bude platit všude povinnost roušek, zákaz zpěvu a tělocviku. Mělo by se také často větrat.

Základní přehled k rozvolňování či zpřísňování opatření v různých oblastech života včetně školství zveřejnil v pátek ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). V současnosti se opatření v Česku vážou k nejvyššímu pátému stupni, riziko nákazy odpovídá čtvrtému stupni.

Rizikové skóre je nyní na hodnotě 70 ze 100, což odpovídá čtvrtému stupni opatření proti covidu-19. Pokud číslo zůstane pod hodnotou 75 do středy, navrhne ministerstvo zdravotnictví vládě zmírnění opatření. To by mohlo platit zřejmě od příštího pondělí.

Zmírnění opatření na třetí úroveň by potom umožnilo střídavou výuku i ve středních školách a na vysoké školy by se mohly první ročníky. Ve dvou nejnižších úrovních nákazy by školy fungovaly normálně s výjimkou univerzit třetího věku.

Roušky budou i ve třídách povinné pro všechny s výjimkou mateřských a speciálních škol ve čtvrté i třetí úrovni rizika, ve druhé úrovni budou mít výjimku navíc první stupně základních škol, řekl Plaga. V nejmenším riziku budou roušky povinné jen na chodbách, dodal.

Na ZUŠ bude při zmírnění opatření možná individuální výuka

Při čtvrtém stupni rizika covidu budou základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a střediska volného času dál pokračovat v distanční výuce, mohou ale využít individuální konzultace a prezenční výuku "jeden na jednoho". Na dnešní tiskové konferenci to řekl ministr školství Robert Plaga (za ANO). Věří přitom, že do čtvrté škály se Česko dostane v nejbližší době, pokud se podaří udržet současný vývoj epidemie koronaviru a dál dodržovat všechna platná opatření.

Při zlepšení situace na třetí stupeň na základě protiepidemického systému (PES) bude možná prezenční výuka v těchto institucích povolena do deseti osob ve třídě či skupině.

V současnosti v Česku platí opatření pro pátý, tedy nejhorší stupeň. Školy i další vzdělávací zařízení jsou zavřené, funguje v nich výuka na dálku. Otevřené jsou pouze mateřské školy a školy pro děti zdravotníků a dalších profesí klíčových pro chod státu. Ve středu se do škol vrátí žáci prvních a druhých ročníků základních škol.

