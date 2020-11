Plaga: Výuka na dálku nemá být jen on-line, ani jen jednou týdně

Praha - Ministr školství Robert Plaga (za ANO) dnes na sociálních sítích vzkázal učitelům, že mají při vzdělávání na dálku kombinovat výuku on-line se samostatnou prací žáků nebo s projektovou činností. Podle něj není správně, když školy učí na dálku podle klasického rozvrhu z prezenční výuky, nebo když jen jednou týdně zadávají úkoly. Na problém upozornila ve své aktuální zprávě také Česká školní inspekce. Podle jejích závěrů školy nedostatečně využívají návody k výuce na dálku, které pro ně připravilo ministerstvo školství a další instituce.

Školy se kvůli epidemii covidu-19 v první polovině října zavřely a přešly na povinné distanční vzdělávání. Návody k této formě výuky zveřejnilo ministerstvo již dříve i na svém webu.

"Distanční vzdělávání neznamená online vzdělávání jenom před počítačem. Správně nastavená distanční výuka není o tom, že se překlopí prezenční rozvrh 1:1, ale také není o tom, že jsou úkoly zadávány jenom jednou týdne mailem," uvedl dnes ministr ve videu na twitteru a instagramu. "Je potřeba kombinovat práci s počítačem, samostatnou práci, týmovou práci a projektové činnosti. Jenom tak to může fungovat. Důležitá je rovnováha a to, aby výuka byla přizpůsobena podmínkám dítěte v rodině," dodal.

V návodu k výuce na dálku ministerstvo na konci září učitelům doporučilo kombinovat videokonference, e-maily, úkoly z učebnic a samostudium. Mladším školákům podle úřadu stačí na videokonferencích hodina denně, starším žákům tři hodiny za sebou. Podle školního rozvrhu by se neměli učit on-line ani středoškoláci, za vhodnější ministerstvo považuje tematické bloky delší, než je vyučovací hodina.

Podle Plagy se sice může zdát, že doporučovaný rozsah výuky je malý, ale je třeba si uvědomit, že výuka na dálku je obtížná. Zbytek času, kdy se učí, by děti měly věnovat samostatné nebo týmové práci či projektům, řekl. U prvního stupně doporučil využít také virtuální třídnické hodiny, ve kterých si děti mohou popovídat.

Před nastavením on-line výuky by učitelé podle Plagy měli zjistit, jaké mají v rodinách podmínky. Toto doporučení dalo školám ministerstvo už v manuálech ze srpna, než začal školní rok. Ministr doplnil, že bude rád, když školy využijí počítače, které mohly pořídit díky 1,3 miliardy korun zaslaným v říjnu od státu. Podle odborníků s vybavením škol není tak velký problém jako s nedostatečným připojením k internetu a s vybavením dětí z chudších rodin. Někde školy nemají dost počítačů, aby je mohly půjčit všem žákům, kteří to potřebují.

Podle školní inspekce se sice zhruba polovina učitelů na jaře zlepšila v digitálních dovednostech, negativní je ale to, že zhruba pětina jich pracovala s dětmi na dálku v rozsahu běžného rozvrhu. Podle inspektorů je to neefektivní a dlouhodobě neudržitelné. Čtvrtina pedagogů probírala navíc převážně nové učivo a zhruba dvě pětiny věnovaly nové látce až polovinu času. Značný podíl učitelů podle inspekce nechystal žádné změny ani do budoucna.