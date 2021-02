Plaga věří, že testy budou včas, záležet ale bude i na epidemii

Praha - Ministr školství Robert Plaga (za ANO) věří, že se od 1. března stihne zajistit testování pro návrat části žáků do škol. Po zajištění testů plánuje ministerstvo školství připravit instruktážní videa a návod, jak při testování žáků postupovat. Účast na testování bude nezbytnou podmínkou pro docházku k prezenčnímu vzdělávání. Otevření škol ale podle Plagy bude záležet i na dalším vývoji epidemie. ČTK to dnes sdělila mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.

Kvůli epidemii jsou nyní otevřené jen mateřské a speciální školy a první a druhé třídy základních škol, ostatní mají výuku na dálku. Od 1. března by se podle vlády měly do lavic vrátit závěrečné ročníky středních škol a postupně pak i další. Podmínkou je zajištění testů na covid-19, které má na starosti ministerstvo vnitra. Ve středu oslovilo šest dodavatelů testů s žádostí o nabídku.

Podle Plagy nyní vše nasvědčuje tomu, že se dodávky testů zajistit podaří. "Myslím si, že je to na dobré cestě," uvedl. "Ústřední krizový štáb už má vyřešenu i logistiku, protože při podzimním závozu respirátorů do školských zařízení už nějaké takové logistické cvičení proběhlo," řekl.

Zdůraznil, že důležitý bude především další vývoj epidemie. "Já jsem rád, že jsme jako ministerstvo školství tu debatu (o návratu žáků do škol) otevřeli a že velmi intenzivně probíhá, na druhou stranu tváří v tvář těm číslům (počtu nakažených) samozřejmě vždy bude hrát klíčovou roli zdravotnické hledisko," řekl.

Na dnešním jednání sněmovního školského výboru souhlasil s některými poslanci, že není dobré usilovat o otevření obchodů ještě před školami. Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) chce, aby se obchody otevřely v pondělí 22. února. V pátek o tom bude rozhodovat vláda. Zástupci kabinetu i opozice v minulosti opakovali, že školy jsou prioritou a měly by se otevírat před ostatními oblastmi života.

Až bude jasné, které testy se ve školách budou používat, připraví pro ně podle ministra jeho úřad návod na to, jak se má při testování postupovat. "Předpokládáme i to, že uděláme instruktážní videa, abychom školám ukázali, jak se s těmi testy manipuluje," řekl. Dodal, že dodavatel nejdřív musí požádat ministerstvo zdravotnictví o povolení k takzvaným samoodběrům bez asistence zdravotníka.

Rodiče se podle něj nemusí bát, že by děti musely podstupovat ve škole nepříjemný odběr z nosohltanu. Mělo by jít o šetrné testy z kraje nosu. "Samozřejmě vnímám, že určitá část rodičů je k tomu skeptická, na druhou stranu je třeba zachovat bezpečné prostředí ve školách," řekl. Testování proto podle ministra bude nezbytnou podmínkou účasti žáků na prezenční výuce.

Poslanci ve školském výboru dnes podpořili snahu ministerstva o to, aby se v souvislosti s návratem žáků do škol přednostně očkovali proti covidu-19 pracovníci daných škol. Do prioritních skupin pro očkování by podle výboru měli patřit i pracovníci základních uměleckých škol a školských poraden. Výbor rovněž podpořil zavedení testování ve firmách a práci z domova.