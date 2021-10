Plaga: V osmi okresech se bude na covid-19 testovat asi 165.000 žáků

Praha - Neočkovaní žáci v osmi okresech s nejhorší epidemickou situací v zemi se budou 1. a 8. listopadu testovat na covid-19. Schválila to dnes vláda. Podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) se to dotkne asi 165.000 žáků. Pokud se neočkovaní žáci odmítnou testovat a nebudou mít ani doklad o prodělání nemoci v posledním půl roce, budou muset při výuce nosit roušku, doplnil po jednání vlády ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Vláda také schválila to, že od listopadu budou muset neočkovaní učitelé nosit při výuce respirátory.

Plaga na twitteru uvedl, že testování se bude týkat okresů České Budějovice, Ostrava-město, Prostějov, Prachatice, Brno-venkov, Přerov, Opava a Karviná. Vojtěch řekl, že testování bude ve stejném režimu jako na začátku školního roku. Žáci, kteří test odmítnou, nebudou moct ve škole cvičit, zpívat budou moct s dvoumetrovým rozestupem a v jídelně budou muset sedět 1,5 metru od ostatních, plyne z tiskové zprávy jeho úřadu. Výjimku budou mít děti s psychickou poruchou nebo vážným zdravotním problémem. Testovat se nebudou muset žáci, kteří jsou očkovaní, v posledním půl roce prodělali covid nebo budou mít doklad o negativním testu z jiného odběrového místa. Stejná pravidla platí i pro zaměstnance škol.

Pro neočkované učitele navíc bude od listopadu platit povinnost nosit respirátor při výuce. Výjimku budou mít učitelky a učitelé v mateřských školách a dětských skupinách. Podle Vojtěcha bude také obnovena povinnost studentů ubytovaných na vysokoškolských kolejích prokázat bezinfekčnost. Pokud nejsou očkováni nebo po nemoci, budou muset každých sedm dní na antigenní test. Na internátech tato povinnost nebude.

"Konvoj ministerstva školství s antigenními testy je již na cestě. Základní a střední školy v osmi okresech, ve kterých ministerstvo zdravotnictví rozhodlo o testování v termínech 1. a 8. listopadu, je obdrží prostřednictvím zřizovatelů v nejbližších dnech," uvedl Plaga dále. Podle mluvčí ministerstva Anety Lednové by školám doručené zásoby měly stačit na obě kola testování. V úterý jim ministerstvo rozešle informace o tom, jak se vše bude organizovat.

Video: Na covid se otestuje asi 165.000 žáků, neočkovaní učitelé budou nosit respirátor

25.10.2021, 18:00, autor: Jakub Šťatstný, zdroj: PR

V prvním kole zřejmě nebude možné, aby školy využily přesnější PCR testy. Podle Vojtěcha se o tom dnes na vládě nemluvilo. Možnost chce probrat ještě s Plagou. Antigenní testy mají školy od státu zdarma, PCR si musí zajišťovat samy. V září na ně mohly žádat příspěvek od ministerstva školství.

Ministerstva zdravotnictví a školství se minulý týden dohodla na tom, že 1. a 8. listopadu se ve školách uskuteční testování v okresech s týdenním přírůstkem nových případů covidu-19 vyšším než 300 na 100.000 obyvatel. Vojtěch dnes uvedl, že o vybraných okresech rozhodla data z předchozí neděle, protože je třeba týden na přípravu testování. Další okresy mohou přibýt do druhého kola testování 8. listopadu, pokud se tam situace zhorší. Incidenci nad 300 mají nyní také okresy Šumperk (305) a Olomouc (300). Blízko hranice je Brno-město (299), Plzeň-město (272), Praha-východ (271), Frýdek-Místek (269), Nový Jičín (266) a Kolín (273).

Ministerstvo školství má v současnosti k dispozici rezervu asi tří milionu antigenních testů na covid-19. V základních a středních školách v celé ČR je zhruba 1,4 milionu žáků, testování v osmi vybraných okresech by se mělo týkat asi 12 procent z nich.

Předseda ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) dnes řekl, že požádal ministerstvo zdravotnictví, aby odhadlo, kolik testů na covid bude do konce roku potřeba. Pokud to bude nutné, správa hmotných rezerv dokoupí další. Ministerstvo zdravotnictví chtělo původně využít možnosti doobjednat 1,6 milionu testů ze zakázky na zářijové testování ve školách, později od tohoto záměru ale ustoupilo s tím, že testování ve školách už nebude potřeba.