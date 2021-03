Plaga: Ústní maturity z češtiny a cizího jazyka budou nepovinné

Praha - Letošní maturanti nebudou muset skládat ústní maturitní zkoušky z češtiny a cizího jazyka. Rozhodnout se pro ně budou moci dobrovolně. Maturanti, kteří pracují kvůli epidemii covidu-19 v nemocnicích či domovech seniorů, navíc nebudou muset dělat ani státní didaktické testy. Pro ostatní zůstanou povinné, pouze se u nich prodlouží čas. Všechny pak bude čekat školní maturita ze dvou či tří předmětů včetně případné praktické zkoušky podle oboru. Vyplývá to z materiálu ministerstva školství, který má ČTK k dispozici, a z dnešního vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO) a ministra školství Roberta Plagy (za ANO). Jednotné přijímací zkoušky na maturitní obory se letos kvůli epidemii covidu-19 opět posunou na pozdější termíny.

Termín státních maturitních testů se kvůli epidemii covidu-19 posune z 3. až 7. května na 24. až 26. květen. Mimořádný termín pro maturanty, kteří budou při řádném termínu testů v karanténě, bude 7. až 9. července. Období školních maturit nezačne 16. května, jak se předpokládalo, ale bude od 1. června do 23. července. Praktické zkoušky, které měly začít od 1. dubna, se budou moci konat od 19. dubna do 27. srpna.

Termíny přijímacích zkoušek na SŠ se posunou z dubna na květen

Jednotné přijímací zkoušky na maturitní obory se letos kvůli epidemii covidu-19 opět posunou na pozdější termíny. Na čtyřletých oborech se budou konat 3. a 4. května a na víceletých gymnáziích 5. a 6. května. Vyplývá to z materiálu ministerstva školství, který má ČTK k dispozici. Posun termínu po dnešním jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO) na tiskové konferenci potvrdil ministr školství Robert Plaga (za ANO). Původně měly být jednotné přijímací zkoušky mezi 12. a 15. dubnem. Loni se kvůli epidemii konaly místo dubna v červnu.

Kvůli epidemii covidu-19 oznámil Plaga už loni na podzim, že jednotné přijímací zkoušky organizované Cermatem z češtiny a matematiky budou letos povinné jen na víceletých gymnáziích. Na čtyřletých oborech se konat nemusí. Ředitelé škol se mohli do konce ledna rozhodnout, zda místo zkoušek organizovaných Cermatem budou dělat jen vlastní školní přijímací zkoušky, případně budou moci přijmout uchazeče bez zkoušek, pokud jejich počet nepřesáhne počet nabízených míst. Většina škol podle zjištění ČTK zůstala u jednotných přijímacích testů.

Babiš řekl, že jeho návrh tří typů maturit nebyl dobrý

Návrh tří typů maturit, který premiér Andrej Babiš (ANO) představil v úterý, není podle předsedy vlády dobrý. Babiš to dnes řekl v rozhovoru pro CNN Prima News. Na dnešní schůzce s ministrem školství Robertem Plagou (za ANO) chce ale za úřední maturitu bojovat, dodal. Plaga nesouhlasil ani s předchozím Babišovým návrhem na úřední maturitu. Ministerstvo školství podle své mluvčí Anety Lednové předpokládá, že dnes po jednání s Babišem představí změny v maturitách na tiskové konferenci.

Babiš v úterý řekl, že letošní maturita by mohla být kvůli epidemii koronaviru klasická pro studenty mířící na vysokou školu, lehčí zejména pro studenty bez zájmu o vysokoškolské studium a úřední pro ty, kteří doloží problémy v distanční výuce. "Včera (v úterý) jsem dával nějaký teoretický návrh, který samozřejmě není dobrý, ale dostávám různé návrhy," řekl dnes Babiš CNN Prima News.

Babiš se tak zasazuje o model podobný tomu, který loni zvolilo Slovensko. Poukázal na to, že tam střední školy dávaly maturitní známky podle průměru za dobu studia a ze 41.000 studentů jen 392 požádalo o ústní zkoušku. České vysoké školy se slovenskou úřední maturitou přijaly víc než 3500 studentů. "Slováci to měli, bylo to v pohodě, 3700 z nich přišlo k nám na vysoké školy a tam to nevadilo," poukázal Babiš.

Premiér neupřesnil, zda by se jeho návrh na úřední maturity měl týkat státní i školní maturity, nebo jen jedné z těchto dvou částí zkoušek. Státní maturita se skládá povinně z testů ze dvou předmětů. Pro všechny by podle standardního schématu měl platit test z češtiny a druhý předmět si studenti vybírají mezi matematikou a cizím jazykem. Ještě loni byly součástí státní maturity organizované Cermatem také ústní zkoušky a slohy. Od letoška mají podle novely zákona tyto dvě části organizovat samy školy. Už v lednu ovšem ministerstvo školství rozhodlo, že slohy se kvůli epidemii covidu-19 letos podobně jako loni konat nebudou.

Školní, neboli profilovou část maturity, dělají pak studenti ještě ze dvou až tří dalších předmětů podle zaměření svého oboru. Součástí této části maturit mohou být i praktické zkoušky. Zástupci školských asociací možnost plošného udělení úřední maturity v předešlých dnech odmítali. Někteří se vyjádřili tak, že by studenti měli skládat zkoušku alespoň ze školní části maturity, která ověřuje jejich znalosti ve studovaném oboru.

Ministerstvo školství podle Lednové ve spolupráci se školskými asociacemi již dokončilo plán úprav, který dnes Plaga představí premiérovi na společném jednání. "V návaznosti na něj předpokládáme také představení změn formou tiskové konference," řekla mluvčí. Čas zatím neupřesnila.

Proti úředním maturitám se kromě zástupců škol postavil také Svaz průmyslu a dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Česká konference rektorů. Babiš dnes řekl, že kritické hlasy k úřední maturitě možná zaznívají kvůli tomu, že ji navrhl on. Téma by podle něj mohla probrat Sněmovna. "Je to kompetence pana ministra, já s ním budu mluvit, budu ho přesvědčovat, že by měl vyjít vstříc. Znovu opakuji, že je to dobrovolné. Kdo chce maturovat, ať maturuje, kdo měl těžké podmínky, ať se rozhodne," uvedl Babiš.