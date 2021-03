Plaga: Upravená verze maturit je konečná, úřední není na stole

Praha - Upravená kompromisní podoba letošních maturit, která byla ve středu představena, je podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) konečnou verzí. Úřední maturita, kterou prosazoval premiér Andrej Babiš (ANO), by si vyžádala změnu zákona a zatím není na stole, řekl dnes ministr poslancům během debaty o podobě maturit a možnostech obnovení prezenční výuky na školách.

"Tato verze (maturit), která bude opatřením obecné povahy, to jest rozhodnutím ministra určena a rozeslána školám, tak je verzí konečnou," prohlásil Plaga. "Úřední udělení maturit by si vyžádala změnu zákona. Pokud bude možný návrat do škol, tak toto není na stole," dodal ministr.

Babiš je podle místopředsedy poslanců TOP Dominika Feriho "chaot, který svými mikromanažerskými zásahy vytvořil frustraci a nejistotu v životech desetitisíců studentů". Premiér koncem minulého týdne prosazoval úřední maturity a v úterý chtěl trojí podobu maturit, což ve středu zavrhl. Podle Feriho udělal Babiš svými vyjádřeními k podobě maturit "bramboračku" podobně jako výroky k očkování. "Do čeho se premiér vloží, tam je bordel," dodal poslanec.

Premiér podle pirátského poslance Lukáše Bartoně hodil možností úředních maturit bez konzultace s ministrem bombu do mediálního prostoru, aby vytěsnil aktuální téma boje s koronavirem. "Zahrádkářský zákon bohužel už je mimo hru, tak vytáhneme ty maturity. Pan premiér velice dobře umí vrtět psem," poznamenal poslanec. Podle Václava Klause (Trikolóra) byl Babišův nápad marketingový.

Premiéra se zastal pouze poslance ANO Karel Rais, podle něhož je třeba brát v úvahu všechny možnosti včetně případného opakování ročníku. Debatu poslanci neukončili, pokračovat v ní budou za dva týdny 25. března.

Upravená podoba maturit počítá s tím, že letošní maturanti budou kvůli zrušení prezenční výuky v důsledku koronavirové epidemie skládat ústní maturitní zkoušky z češtiny a cizího jazyka dobrovolně. Maturanti, kteří pomáhají v nemocnicích či domovech seniorů, nebudou muset dělat ani státní didaktické testy. Pro ostatní zůstanou povinné, pouze se u nich prodlouží čas. Všechny bude čekat školní maturita ze dvou či tří předmětů včetně případné praktické zkoušky podle oboru.

Plaga: Upravená podoba maturit přispěje k uplatnění maturantů

Upravená podoba maturit pro letošní rok podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) v maximální možné míře přispěje k tomu, aby tyto zkoušky byly plnohodnotné pro budoucí uplatnění maturantů. Ministr to dnes řekl poslancům. Úpravy maturit, které si vyžádaly omezení kvůli epidemii koronaviru, byly podle Plagy předjednány a mají podporu školských asociací i České konference rektorů.

Letošní maturanti podle Plagy nebudou muset skládat ústní maturitní zkoušky z češtiny a cizího jazyka povinně, ale dobrovolně. Maturanti, kteří pomáhají kvůli epidemii covidu-19 v nemocnicích či domovech seniorů, nebudou muset dělat ani státní didaktické testy. Pro ostatní zůstanou povinné, pouze se u nich prodlouží čas. Všechny pak bude čekat školní maturita ze dvou či tří předmětů včetně případné praktické zkoušky podle oboru.

Termín státních maturitních testů se kvůli epidemii covidu-19 posune ze 3. až 7. května na 24. až 26. květen. Mimořádný termín pro maturanty, kteří budou při řádném termínu testů v karanténě, bude 7. až 9. července. Období školních maturit nezačne 16. května, jak se předpokládalo, ale bude od 1. června do 23. července. Praktické zkoušky, které měly začít od 1. dubna, se budou moci konat od 19. dubna do 27. srpna.

Premiér Andrej Babiš (ANO) prosazoval možnost takzvané úřední maturity pro všechny podle průměru za celé studium. Ve středu navrhoval tři podoby maturit, a to klasickou, lehčí a úřední, následně ale od tohoto nápadu ustoupil. Plaga již dříve Babišovy představy o plošné úřední maturitě, proti niž se postavili i zástupci zaměstnavatelů a vysokých škol, odmítl jako bezdůvodnou devalvaci vzdělávání, podobně jako zástupci dalších stran.

Babiš by chtěl úřední podobu maturit projednat ve sněmovním školském výboru. Komunistický poslanec Ivo Pojezný to označil za zbytečné. Podle bývalé ministryně školství Kateřiny Valachové (ČSSD) by úřední maturity připadaly v úvahu pouze v případě, pokud by se upravenou podobu zkoušek kvůli zhoršené epidemické situace nepovedlo realizovat ani do června.