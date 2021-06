Plaga: Uplynulý rok byl extrémně náročný, ale školství obstálo

Praha - Vysvědčení dnes žákům první třídy pražské ZŠ a MŠ Věry Čáslavské předal ministr školství Robert Plaga (za ANO). Pak za přítomnosti žáků nižších ročníků slavnostně vyvedl ze školy žáky devátých tříd. Plaga novinářům řekl, že české školství během pandemie nemoci covid-19 obstálo. Zároveň poděkoval učitelům, dětem i jejich rodičům za trpělivost v uplynulém školním roce, kdy se značná část výuky se odehrávala on-line. "Já doufám, že tak hrozný rok, co se týká distanční výuky, nezažijeme," řekl. Ministerstvo školství v současné době podle něho počítá od září s prezenční výukou.

"Je to (předání vysvědčení) jedna z mála věcí v tomto covidovém roce, která člověku dělá radost a vytrhne jej z problematiky, kterou jsme řešili častokrát i za ministerstvo zdravotnictví, tzn. distribuce antigenních testů a dalších věcí. Takže toto je záležitost, která se týká školství a která je jednou z mála příležitostí k radosti pro ministra školství," řekl Plaga.

Děti v první třídě dostaly od své třídní učitelky vysvědčení a od ministra následně malý kornout s cukrovinkami. Škola připravila dárek také pro rodiče, kdy jim po dětech poslala jakési vysvědčení s fotografiemi ze školních výletů, na kterých děti byly. Každý žák pak dostal notýsek, do kterého si bude zapisovat prázdninové zážitky.

Uplynulý školní rok Plaga zhodnotil jako extrémně náročný. České školství v něm podle něj obstálo. "Nejenom pro učitele, ale i pro žáky a jejich rodiče. Já jsem rád, že české školství tuto výzvu, která před námi stála, zvládlo. Co se týče těch nejmenších, tak tam byl pro učitele úkol velice nesnadný, stejně jako třeba praktická výuka na středních školách a vysokých školách," řekl Plaga.

Podle ministra bylo důležité, že se na jaře povedlo zmíněné skupiny žáků a studentů vrátit do škol. Podařilo se to nejen díky úsilí ředitelů škol a učitelů, ale rovněž díky píli rodičů, kteří přebrali část povinností, které za běžných okolností dělá škola. Ocenil schopnost učitelů zlepšovat se v distanční výuce.

"Já doufám, že tak hrozný rok, co se týká distanční výuky, nezažijeme. Cestou k tomu je očkování, protože to je jediné, co může snížit výskyt pandemie v české společnosti," řekl. Zároveň vyzval všechny, aby se chovali zodpovědně.

Ministerstvo počítá v září s běžnou výukou. "Tento školní rok nám ukázal, že opatrnost je namístě. To znamená, jak testování, tak případné nošení roušek ve společných prostorách na podzim je něco, co by mělo udržet epidemii pod kontrolou," řekl Plaga. Bude ale záležet na vývoji pandemie v létě. "Já budu doufat, že kroky a opatření ministerstva zdravotnictví přijdou v předstihu. Chci věřit, že české školství v příštím roce bude mít maximálně lokální zásahy. V žádném případě bych si nechtěl představovat tu situaci plošného zavření škol a doufám, že k ní nedojde," dodal.