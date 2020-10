Plaga: Studenti, kteří nemohou domů, můžou zůstat na kolejích

Praha - Studenti vysokých škol, kteří se nemohou vrátit domů nebo jsou v karanténě, mohou zůstat na kolejích, uvedl dnes na twitteru ministr školství Robert Plaga (ANO). Vyplývá to podle něj z dohody s ministerstvem zdravotnictví. Ostatní studenty vyzval, ať jedou domů a omezí sociální kontakty. Vláda v pondělí rozhodla, že kvůli zhoršující se situaci kolem šíření koronaviru od středy nesmí být na kolejích ubytovaní studenti, kteří mají bydliště jinde v České republice. Výjimku mají studenti s nařízenou pracovní povinností, studenti lékařských oborů či ti, kteří vykonávají pedagogickou praxi na školách.

Rozhodnutí kabinetu také zahrnuje zákaz ubytování žákům a studentům v domovech mládeže a internátech.

"S ministerstvem zdravotnictví se nám podařilo dohodnout, že studenti, kteří se nemohou vrátit domů, mohou zůstat na kolejích. Stejně tak na nich zůstávají studenti v karanténě. S rektory jsme ve spojení. Přesto, pokud je to možné, prosím všechny, aby se vrátili domů a omezili sociální kontakty," uvedl ministr Plaga.

Na většině vysokých škol už od konce září fungovala distanční výuka s výjimkou laboratorních či uměleckých činností nebo zkoušek. Od pondělí 12. října přešly povinně na základě rozhodnutí vlády na výuku on-line všechny. Od středy se na vysokých školách budou moct konat pouze zkoušky s účastí do deseti osob. Výjimku ze zákazu fyzické přítomnosti na vysoké škole budou mít studenti účastnící se klinické a praktické výuky a praxe v oborech všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programech a ti, kteří vykonávají pedagogickou praxi v mateřských, na základních a středních školách.

Od středy přejdou kvůli pandemii nemoci covid-19 na výuku na dálku i všechny školy v zemi s výjimkou mateřských. V pondělí 2. listopadu se má znovu otevřít první stupeň základních škol.

Omezení kolejí vyvolalo u studentů zmatek, mnozí v Brně pracují

Nejistotu a zmatek vyvolala mezi brněnskými studenty informace o omezení provozu vysokoškolských kolejí v rámci boje proti koronaviru. Vláda v pondělí večer oznámila, že studenti, kteří mají jiné bydliště v ČR, mají dnes z kolejí odjet. Výjimku mají například ti, kteří pomáhají ve zdravotnictví. Další případné výjimky řeší vedení univerzit s ministerstvem školství.

Někteří studenti vedle vysokoškolského studia také pracují a neví, kde by narychlo hledali nové bydlení. Zároveň mají na kolejích spoustu osobních věcí, a tak řeší jejich stěhování.

"Na vystěhování máme opravdu jen několik hodin. Já jsem třeba do odpoledne v práci, takže nevím, kdy to stihnu. Ale celkově s tím nesouhlasím," řekla ČTK studentka Anna Nováková. Doplnila, že na jejích kolejích jsou hlavně Slováci a studenti ze zahraničí. Čeští studenti, kteří tam stále bydlí, zůstali jen proto, že v Brně pracují. "Pokud budou opatření trvat déle než dva týdny, asi mi nezbude nic jiného než s prací skončit," dodala Nováková.

Podobnou situaci řeší i student Jan Podmol, který i po vyhlášení distanční výuky na kolejích zůstal. V Brně chodí na brigádu. "Nařízení vlády nechápu a postrádám v něm smysl. Neumím si představit, že se za 24 hodin studenti z kolejí v celé republice přemístí zpět domů," uvedl Podmol. Dodal, že pro něj večer přijedou rodiče a pomůžou mu se přestěhovat. Nestihne však kvůli tomu online výuku.

Studentka Vlasta Macháčová také pracuje a ze dne na den řeší, kde bude bydlet. "Mám domluvenou práci na dva týdny dopředu a samozřejmě nechci dát výpověď," řekla ČTK Macháčová. "Nevím, zda si tu můžu nechat věci, ani jak to bude do budoucna s placením nájmu. Nejsem schopná si za jeden den všechny věci odvézt vlakem a nevím, jestli budu mít možnost se pro věci vrátit později. Nezbývá mi nic jiného než sbalit to nejdůležitější a vyrazit ještě dnes přes půl republiky domů," uvedla další studentka Alena Kocourková.

Do pondělního oznámení nových opatření byly koleje Masarykovy univerzity obsazené na 60 procent. Na začátku semestru měly kapacitu naplněnou, ale někteří studenti se odhlásili poté, co zjistili, že celý semestr bude probíhat distančně.