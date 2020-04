Plaga: Školy otevřou v druhé půli května, variantní plány nejsou

Praha - Ministr školství Robert Plaga (ANO) dnes v České televizi uvedl, že žáci a studenti by se mohli podle současných plánů do školy vrátit v druhé polovině května. Pro otevření škol je podle něj zásadní stanovení podmínek pro takový krok od ministerstva zdravotnictví - tedy třeba dostatek dezinfekce, roušek či teploměrů ve školách. Žádné variantní plány pro otevírání škol, které by vycházely z údajů ministerstva zdravotnictví a vývoje šíření nemoci, podle něj nejsou.

Zopakoval, že pokud by se nepodařilo školy otevřít do 1. června, v případě maturit by za maturitní vysvědčení platil průměr tří posledních vysvědčení.

Zásadní je podle něj také plán zásobování případnými ochrannými pomůckami. "Pokud nebude dodržen, pokud školy podmínky hygieny nebudou moci udržet, tak ať se raději otevřou o 14 dní později s tím, že budou dostupné dezinfekce a podmínky rozvolnění," uvedl.

Rektor Karlovy univerzity Tomáš Zima v debatě uvedl, že pokud se někde za dodržení hygienických podmínek sejde třeba 30 lidí, nevidí důvod, proč by nemohli být tři či pět vysokoškolských studentů v laboratoři, konzultovat či zkoušet.

Plaga uvedl, že doporučení chytré karantény ve čtvrtek, kdy premiér Andrej Babiš (ANO) navrhl otevřít školy s doporučením dodržovat mezi žáky odstupy, neznal. Zopakoval, že v českém prostředí je ve školách tento nápad neproveditelný. Uvedl také, že školy se otevřou najednou, ne po stupních, jak navrhoval Babiš. Zmínil, že v současné nezvyklé situaci se vláda inspiruje i opatřeními v dalších zemích, ale to, co může fungovat v Asii, v Česku podle něj aplikovat nelze.

Zima uvedl, že je třeba stanovit, kdy se změní či rozvolní současná opatření proti šíření koronaviru. Koronavir nepřestane existovat, bude tu přítomen jako žijeme s viry chřipky, uvedl. Není podle něj zřejmé, jaký bude parametr, že se opatřená začnou měnit.

Dva termíny přijímacích zkoušek na střední školy nebudou

Ministerstvo školství neplánuje obnovit dva termíny zkoušek na střední školy, jak požaduje petice, kterou podepsaly tisíce lidí, řekl Plaga. Zima v debatě uvedl, že zkoušky na vysoké školy by mělo být možné skládat i bez maturity a mohly by se uskutečnit v červnu nebo v červenci.

Omezení přijímacích zkoušek na střední školy na jeden termín je součástí mimořádné úpravy zákona, kterou už schválil Parlament a podepsal prezident Miloš Zeman. Podle signatářů petice, kterých je podle pátečních informací zhruba 4000, je to nespravedlivé a nepřiměřeně přísné.

Plaga dnes řekl, že z řešení není nadšený, ale ministerstvo muselo brát v potaz řadu faktorů. "Bylo to rozhodnutí, kde jsme zvažovali spoustu hledisek, a to zdravotní a epidemiologické bylo jedno z nich," uvedl. O přehodnocení nyní rozhodně neuvažuje, dodal.

Předsedkyně Učitelské platformy a učitelka na gymnáziu Petra Mazancová v pořadu řekla, že se tím studentům snižují šance na přijetí. "Chápu, že v krizi se přijímají krizová opatření, ale přijde mi nepochopitelné, proč by to měly odnést zrovna děti," podotkla.

Současná situace zasáhne také přijímací zkoušky na vysoké školy. Rektor Zima uvedl, že přesná organizace bude záležet na dalším vývoji. Přijímací zkoušky se podle něj mohou konat i tehdy, pokud se neuskuteční maturity, případně mohou být odloženy na červenec.

Možnost předložit maturitní vysvědčení až po zápisu navrhlo ministerstvo školství s ohledem na fakt, že zatím není znám termín maturit. Maturitní zkoušky by se měly konat nejdříve tři týdny po otevření škol, nejpozději 30. června. Maturanti nebudou psát slohy z češtiny a cizích jazyků. Pokud se střední školy neotevřou do 1. června, maturitu by nahradil průměrný prospěch z posledních tří vysvědčení.

Podle schválené mimořádné úpravy pro letošní rok se přijímací zkoušky na střední školy uskuteční nejdříve 14 dnů po znovuotevření škol, které jsou od 11. března uzavřeny kvůli koronavirové pandemii. Zkoušky budou v jednom termínu. Uchazeči budou psát jako obvykle test z češtiny a matematiky. Plaga dnes zopakoval, školy by se mohly otevřít v druhé polovině května.