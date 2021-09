Plaga: S plošným uzavřením škol se v proticovidových strategiích nepočítá

Sadská (Nymbursko) - S plošným uzavřením škol se podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) v žádné proticovidové strategii nepočítá. Nevyloučil ale lokální zavírání tříd a škol v závislosti na epidemické situaci v daném zařízení. Plaga to dnes řekl novinářům v Sadské na Nymbursku, kde zahajoval školní rok ve zdejší základní škole.

"Doufám, že jsme všichni měli možnost vidět, že výpadky ve školství, které možná na první pohled vypadají, že nenesou s sebou žádné náklady, tak jsou skutečně těmi největšími ztrátami pro společnost," řekl Plaga. Ocenil, že se podařilo odložit testování žáků prvních tříd až na další školní den, takže nenarušilo slavnostní ceremoniál pro prvňáčky.

Ministerstvo zdravotnictví podle Plagy v žádné z předložených strategií nepočítá s plošným zavřením škol. "Všichni netrpělivě čekáme, jak dopadne screeningové šetření a jaké budou případně lokální zásahy krajských hygienických stanic a hlavní hygieničky," řekl Plaga.

Podle Plagy půjde o náročný školní rok. Nebude ale tak náročný jako rok minulý. "Valná většina škol, valná většina učitelů a ředitelů situaci zvládla. A já jsem rád, že ministerstvo školství jim k tomu pomáhalo tím, že jsme se snažili dostávat metodická doporučení do škol. Jednoznačně školy se posunuly ve schopnosti distanční výuky," řekl Plaga. Ministerstvo podle něj v loňském roce vložilo 1,3 miliardy do počítačového a softwarového vybavení škol.

Učitelé budou podle Plagy na začátku školního roku zjišťovat aktuální úroveň vzdělání jednotlivých dětí po uplynulém nestandardním školním roce. "My jsme nejenom apelovali na učitele, aby skutečně nepřepínali to tempo, ale mí kolegové zároveň připravili metodické doporučení školám, jakým způsobem redukovat to učivo a zaměřit se na to podstatné," uvedl ministr. Je to podle něj směr k redukci, aby se ve školách učilo jen to podstatné a pracovalo se s informacemi.

Podle předběžných údajů ministerstva školství dnes usedlo do lavic ve Středočeském kraji celkem 137.300 žáků základních škol, z toho 16.500 prvňáků, loni jich bylo 16.300. Ve školním roce 2020/2021 bylo ve středočeských základních školách podle dat Českého statistického úřadu 136.710 dětí. Středoškoláků by k dnešku mělo být v regionu 39.200, před rokem to bylo 40.588.