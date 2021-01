Plaga rozhodne o podobě letošních maturit v týdnu od 25. ledna

Praha - O podobě letošních maturit s ohledem na vývoj epidemie covidu-19 rozhodne ministr školství Robert Plaga (za ANO) v týdnu od 25. ledna. ČTK to řekla mluvčí ministerstva Aneta Lednová. Možné úpravy zkoušek podle ní vedení úřadu probere se zástupci odborné veřejnosti. Z ankety, kterou ministr udělal na instagramu, podle Plagy vyplynulo, že studenti by vzhledem k pokračující výuce na dálku nejvíc uvítali zrušení ústní části maturit. Další by si přáli vypuštění státních maturitních testů nebo slohových prací.

"Finální rozhodnutí o podobě maturit padne do konce pololetí, tedy v týdnu od 25. ledna, kdy už by také měla být aktualizovaná epidemiologická situace a vakcinační strategie, což avizoval ministr zdravotnictví (Jan) Blatný (za ANO)," uvedla Lednová. Ministerstvo školství podle ní musí reagovat na vývoj, který není tak pozitivní, jak úřad původně předpokládal. "Stejně jako na podzim povedeme debatu s odbornou veřejností na téma maturit 2021," řekla. Jedním z podkladů k diskusi podle ní budou i názory maturantů z instagramového účtu ministra.

Úřad původně na konci listopadu informoval o tom, že změny v maturitní zkoušce nepředpokládá. Počítal s tím, že v případě nepříznivého vývoje epidemie na jaře, by se mohl změnit nanejvýš termín maturit. Žáci se v prosinci vrátili z distančního vzdělávání do lavic, po novém roce ale kvůli zhoršení epidemie opět přešli na výuku na dálku. Maturanti by se podle Blatného mohli k nějaké formě prezenční výuky vrátit nejdříve od 25. ledna, pokud to vývoj epidemie umožní.

Státní maturitní testy se mají konat od 3. do 7. května, školní maturity od 16. května do 10. června. Písemné zkoušky, slohy z češtiny a cizích jazyků a praktické maturity mohou podle vyhlášky ministerstva začít od 1. dubna. Studenti se mohli k maturitě přihlásit do 1. prosince.

Plaga studenty minulý týden vyzval na instagramu, aby mu napsali, zda by si chtěli maturity ulehčit o státní testy, sloh nebo školní ústní zkoušky. Komentářů se podle něj sešlo zhruba 7200. Nejvíc se jich vyslovilo pro zrušení ústní zkoušky, uvedl. Jsou podle něj ale i důvody, které hovoří proti tomu, a to hlavně kvůli odborným předmětům.

Druhým nejčastějším požadavkem studentů bylo podle ministra zrušení didaktických testů, na které se však podle některých lze dobře připravit i při výuce na dálku. Na třetím místě skončil sloh, na nějž se podle mnohých lze nachystat nejlépe. Menšinově se podle Plagy objevily i názory na zrušení celé zkoušky nebo jejího zachování beze změn. Zvážení všech dopadů a rozhodnutí tak nebude podle ministra jednoduché.

Loni na jaře se kvůli epidemii posunul termín maturit z dubna a května na červen. Navíc se zrušily slohové práce z češtiny a cizího jazyka. Tyto úpravy umožnil zvláštní zákon pro školní rok 2019/2020, který schválil Parlament na konci března ve stavu legislativní nouze. Díky novele školského zákona může nyní ministr při epidemii vyhlašovat změny pomocí mimořádného opatření.