Plaga: První stupeň ZŠ by se měl střídat ve výuce doma a ve škole

Praha - Třídy prvního stupně základních škol by se po návratu do škol měly po týdnu střídat v prezenční a distanční výuce. Počítá s tím plán návratu žáků do lavic, který připravilo ministerstvo školství. Po dnešním jednání s opozičními poslanci Pirátů, hnutí Starostové a nezávislí a koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) to ČTK řekl ministr školství Robert Plaga (za ANO). Vedle dlouhodobých priorit jako otevření škol pro nejmladší žáky nebo praktické výuky ve středních a vysokých školách by podle něj ministerstvo chtělo umožnit třeba i skupinové konzultace. Termín pro návrat musí určit ministerstvo zdravotnictví, dodal.

"Návrat prvních stupňů základních škol je významně epidemiologicky lepší v rotačním schématu týden (doma) a týden (ve škole). To znamená, že to není jen redukce žáků na polovinu, ale významně se redukuje to epidemiologické riziko," uvedl ministr. "Rotační způsob pro celý první stupeň umožňuje a vytváří prostor nejen pro návrat celého prvního stupně, ale také pro zvýšený návrat praktické výuky ve školách středních," řekl. Praktická výuka by se podle něj měla obnovit i v závěrečných ročnících vysokých škol.

Od 1. března jsou kvůli zhoršení epidemie covidu-19 otevřené jen školy pro děti zdravotníků a dalších vybraných profesí. Ostatní žáci a studenti se učí z domova. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) minulý týden uvedl, že by se do lavic mohli začít vracet zřejmě v druhé polovině dubna.