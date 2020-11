Plaga: Prvňáci a druháci se příští středu vrátí do škol

Praha - Žáci prvních a druhých tříd základních škol, kteří mají nyní kvůli epidemii koronaviru stejně jako ostatní děti výuku na dálku, se vrátí do lavic ve středu 18. listopadu. Speciální základní školy pro handicapované se příští středu otevřou pro všechny ročníky. V základních a středních školách se navíc pro zájemce umožní prezenční individuální konzultace. Na dnešním briefingu v Poslanecké sněmovně to řekl ministr školství Robert Plaga (za ANO). Pro ostatní žáky podle něj bude zatím pokračovat povinné vzdělávání distančním způsobem.

S výjimkou speciálních a mateřských škol budou od 18. listopadu pro děti i učitele ve školách povinné roušky i ve třídách. Třídy se po návratu do škol nebudou muset dělit do menších skupin, jako to bylo na jaře. Děti z různých tříd by se ale neměly potkávat, řekl ministr. Za dodržení této podmínky se podle něj pro prvňáky a druháky od příští středy obnoví rovněž fungování školních družin.

Školy se kvůli zhoršení epidemické situace začaly zavírat postupně v první polovině října. Základní školy přešly na výuku na dálku úplně od 14. října. Žáci prvního stupně se původně podle slibu bývalého ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) měli vrátit do lavic 2. listopadu. Otevřené jsou nyní jen školky.

Ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) dnes novinářům řekl, že krizový štáb se školami také zabývá. "Návrat minimálně žáků prvních a druhých tříd je absolutní prioritou, ale musí to být zasazeno do nějakého reálného rámce vývoje epidemie," dodal. Konkrétní termín ale zmiňovat nechtěl. "Bude to záviset na tom, jaká budou čísla tento týden, jak bude epidemie postupovat, a záviset na doporučení ministerstva zdravotnictví," uvedl.

Rychlost šíření nákazy v Česku v posledních dnech sice zvolňuje, spolu s tím stagnuje počet hospitalizovaných. Nadále vysoké jsou počty zemřelých. Situace je podle politiků i odborníků stále velmi vážná, vyžaduje dodržovat všechna omezení a dál omezovat hlavně kontakty s ostatními. Ministerstvo zdravotnictví připravuje model pro uvolňování či zpřísňování opatření, která by měla být navázána na pět úrovní rizika. Termín návratu dětí do škol má vycházet z připravovaného modelu.

Plaga už dříve hovořil o tom, že prioritou je návrat prvních a druhých ročníků základních škol, následně obnovení provozu speciálních škol a otevření závěrečných ročníků základních a středních škol. Dosud nechtěl stejně jako Blatný oznamovat konkrétní datum. Bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) dříve sliboval návrat žáků prvního stupně na základní školy od 2. listopadu, nakonec ale vláda tento termín musela odvolat.

Šéf asociace: Bylo by dobré po návratu do škol nedělit třídy

Znovuotevření škol pro prvňáky a druháky od příští středy, jak se o tom dnes zmínil premiér Andrej Babiš (ANO), by pedagogové uvítali. Zároveň by si přáli, aby se třídy při dodržení jiných protiepidemických opatření nemusely dělit do menších kolektivů. Za prioritu dál považují návrat deváťáků a možnost individuálních konzultací ve škole pro žáky, kteří potřebují při učení větší podporu. ČTK to dnes řekl předseda Asociace ředitelů základních škol Michal Černý.

Podle Černého asociace o možnosti návratu prvních a druhých tříd do škol 18. listopadu se zástupci ministerstva školství jednala. Ministr školství Robert Plaga (ANO) a ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) svolali na dnešek k návratu dětí do škol tiskovou konferenci, která se koná ve 13:15 v Poslanecké sněmovně. Černý předpokládá, že ministři oznámí právě znovuotevření škol pro prvňáky a druháky.

Podle něj se v uplynulých dnech jednalo o několika různých variantách návratu dětí do lavic. Jak řekl, rozhodnutí záleží na ministrech a vývoji epidemické situace. Již z páteční tiskové konference Blatného vyplynulo, že se uvažuje o rozdělení výuky na prvním stupni do skupin po menších počtech. Podobně fungovaly školy po znovuotevření i na jaře. Podle Černého se to ale neosvědčilo a bylo by lepší umožnit třídám zůstat pohromadě.

"My bychom preferovali, aby to záleželo na řediteli. Ne, aby to bylo omezené třeba počtem dětí ve třídě, ale aby to bylo omezené podmínkami. To znamená, že když se podaří zajistit, že děti budou sedět dva metry od sebe po jednom v lavici, tak by jich klidně mohlo být třeba 20 nebo 25 (ve třídě)," řekl. Děti by navíc mohly nosit roušky, dodal. Na jaře podle něj rozdělování kolektivů vyvolávalo negativní reakce, protože všechny děti chtěly být se svou třídní učitelkou.

Asociace podle Černého také požadovala, aby při návratu prvňáků a druháků mohly v malotřídních školách nastoupit i starší děti. Podle Černého by jinak pro tyto školy vznikl problém, jak mají třídy rozdělovat.

Dalším požadavkem podle něj byl co nejrychlejší návrat deváťáků, kteří se připravují na přijímací zkoušky na střední školy. Co se týče páťáků a sedmáků, kteří se mohou hlásit na víceletá gymnázia, není to podle Černého pro asociaci priorita, protože tyto děti se mohou na střední školy hlásit i později ve vyšších ročnících. Doplnil, že ředitelé by místo toho uvítali umožnění individuálních konzultací pro děti, které potřebují větší podporu při učení.