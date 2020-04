Plaga promluví o uvolňování opatření ve školách - video

Praha - O uvolňování opatření ve školství zavedených kvůli koronaviru dnes bude na tiskové konferenci informovat ministr školství Robert Plaga (ANO) a koordinátor epidemiologického týmu ministerstva zdravotnictví Rastislav Maďar. Plaga po úterním jednání vlády uvedl, že stát plánuje školy otevírat postupně, v plném rozsahu se ale do nich výuka do prázdnin nevrátí.

Školy jsou kvůli epidemii koronaviru zavřené od 11. března. Zatímco někteří lidé se v petici přimlouvají za to, aby žáci a studenti už do konce tohoto školního roku do školy nešli, jiní vyzývají ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO), aby umožnil dobrovolný návrat dětí do škol.

Podle informací zveřejněných po úterním jednání ministrů se nejméně počítá s návratem žáků druhého stupně základních škol a středoškoláků nižších ročníků. Naopak nejdřív by se už příští týden mohli na vysoké školy omezeně vrátit studenti posledních ročníků, aby se mohly konat například státnice nebo rigorózní zkoušky. Pokud to vývoj šíření nemoci dovolí, pro maturanty se dveře škol otevřou 11. května a skupinám mladších školáků 25. května.

Výuka na prvním stupni bude ale omezena doporučením, aby se v jedné skupině učilo pouze 15 dětí bez možnosti průběžně složení skupiny měnit. Družiny fungovat nebudou. O nošení roušek má rozhodnout v hodině učitel, povinně je budou žáci nosit ve společných prostorách škol.