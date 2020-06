Plaga příští týden představí cíle budoucí strategie vzdělávání

Praha - Ministr školství Robert Plaga (ANO) příští týden představí návrh strategie vzdělávací politiky do roku 2030. Dokument, který by na podzim mohla schválit vláda, vychází z podkladů připravených minulý rok týmem odborníků ve školství. Má určovat, co a jak je v dalších letech třeba zlepšit pro zkvalitnění vzdělávání v Česku. Cílem strategie má být například modernizace učebních plánů, snížení nerovností v přístupu ke vzdělávání a zlepšení podpory vedení škol. Ministr to řekl v rozhovoru s ČTK.

Podklady k takzvané Strategii 2030+ připravil expertní tým vedený vysokoškolským pedagogem a sociologem Arnoštem Veselým z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Autoři návrhu již dříve uvedli, že nová strategie vzdělávání by měla vést ke změnám, díky nimž budou mít absolventi škol více schopností a dovedností využitelných v životě. Školáci by se například měli učit lépe orientovat v množství informací, které se k nim dostávají více než dříve.

Podle Plagy v době koronavirové krize práce na přípravě dokumentu neustaly. Příští týden by chtěl představit hlavní směry strategie a konzultovat je s odborníky. Vláda by podle něj mohla strategii schválit na podzim a potom by mohly začít práce na její realizaci.

V dokumentu se podle ministra musí stanovit jasné úkoly pro to, co je třeba změnit. Cílem by podle něj měla být například modernizace takzvaných rámcových vzdělávacích programů, které určují obsah učiva. Česko musí začít aktivně řešit také sociální nerovnosti a nerovný přístup ke vzdělávání, řekl. Za velmi důležité označil rovněž větší podporu vedení škol. "Pokud má být strategie úspěšná, tak po nějakých blocích, to znamená, že v tří až čtyřletých blocích by mělo být vyhodnocováno, jak opatření fungují a co je třeba upravit a jak pokračovat dál," řekl.

Plaga uvedl, že někteří ředitelé škol již nyní začali na základě zkušenosti s množstvím učiva v době koronakrize a s výukou na dálku redukovat školní vzdělávací programy. "Uvědomili si, že řadu věcí ve svých školních vzdělávacích programech mají přilepenu o své vlastní vůli a chtějí léto věnovat redukci školních vzdělávacích programů," řekl. Jde podle něj o pozitivní signál. Ministr předpokládá, že úprava rámcových vzdělávacích programů by pak pomohla i školám, které nejsou schopné si s redukcí učiva poradit samy. Doufá, že změny by se mohly připravit do roku 2023.

Co se týče podpory vedení škol, nemělo by podle Plagy jít o návrat ke zrušeným školským úřadům nebo o přeměnu veřejných škol ve státní. Měla by se podle něj například ale víc rozvíjet spolupráce škol. Uvažovat by se podle něj mohlo i o přenesení právní subjektivity a agendy nejmenších škol na zřizovatele, případně u větších škol o vytvoření pozice pro takzvaného technického ředitele, který by se staral o administrativní záležitosti školy. Ředitel školy by podle něj měl být hlavně pedagogickým lídrem. "Chceme jít cestou pokusného ověřování a začít hledat správný model pro zlepšení podpory školám," uzavřel.