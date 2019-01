Praha - Ministr školství Robert Plaga (ANO) dostal od vlády za úkol přepracovat návrh svého resortu na bezplatné stravování dětí v mateřských a základních školách. Po dnešním jednání kabinetu to novinářům řekl premiér Andrej Babiš (ANO), který novele vytkl plánované náklady na administrativu. K alternativnímu poslaneckému návrhu sociální demokracie s širším počtem adresátů kabinet schválil negativní stanovisko, přesto ho projedná Sněmovna.

Plagův návrh kritizoval před zasedáním vlády kvůli zvažovaným výdajům na administrativu předseda koaliční ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček, Babiš má obdobný názor. "V tom návrhu se předpokládají nějaké dost vysoké náklady na administrativu, nárůst zaměstnanců," uvedl předseda vlády. Kabinet proto projednávání materiálu přerušil a Plagovi uložil, aby ho přepracoval..

Návrh ministerstva školství počítá s tím, že obědy zdarma by dostávaly děti z veřejných mateřských škol a základních škol z rodin, které pobírají dětské přídavky. Týkal by se tak zhruba 170.000 dětí a rozpočet by to stálo 1,7 miliardy korun ročně. Sociální demokraté chtějí obědy bezplatně poskytovat plošně dětem v mateřských školách a na prvním stupni základních škol, rozpočtové nároky vyčíslili na 5,4 miliardy korun pro školní rok od září 2020.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) kritizuje návrh ministerstva školství kvůli tomu, že se týká lidí s nárokem na přídavek na dítě. Rodina proto musí mít příjem pod 2,7násobkem životního minima. "Tímto je ten návrh problematický, protože se týká nejmenšího počtu dětí," uvedla Maláčová. ČSSD je připravena pracovat na revizi návrhu.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) naopak považuje za nedostatek návrhu ČSSD široký počet adresátů. Nevidí smysl v tom, aby obědy dostávali všichni bez ohledu na příjmy. "Zátěž je ve výši 5,4 miliardy, což je opravdu velká částka," dodala. Kvůli podobě legislativního návrhu ČSSD by navíc podle Schillerové obědy neplatil stát, ale kraje.