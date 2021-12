Plaga: Předvánoční antigenní testování žáků bude asi 20. prosince

Praha - Předvánoční testování žáků antigenními testy na covid-19 se podle ministra školství v demisi Roberta Plagy (za ANO) asi nebude konat poslední den výuky ve středu 22. prosince, ale v pondělí jako obvykle. Důvodem jsou místy dlouhé čekací lhůty na potvrzující PCR testy. Možnost rozhodnout o termínu před Vánoci v jiný den, by mohly mít školy, které si zajistí místo antigenních testů rovnou testování PCR metodou. Plaga to řekl dnes v rozhovoru s ČTK. O organizaci testování žáků před vánočními prázdninami by se podle něj mohlo rozhodnout na jednání vlády v pondělí.

Vánoční prázdniny mají podle harmonogramu začít 23. prosince. Nastupující vláda koalic Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a Pirátů se STAN ve svém návrhu opatření proti epidemii covidu-19 uvedly, že by výuka před Vánoci měla skončit už v pátek 17. prosince. Plaga to odmítl, protože podle něj nemá smysl zavírat školy bez omezení setkávání lidí i jinde. Kandidát na ministra školství Petr Gazdík (STAN) jeho názor akceptoval s tím, že mu Plaga přislíbil, že se děti před odchodem na prázdniny otestují na covid-19. Hejtman libereckého kraje Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj) ale vyjádřil obavy, zda se pak pozitivní antigenní testy stihnou ověřit metodou PCR.

"Výhrada k nápadu testovat až ve středu je na místě a stejnou výhradu vůči tomu mám i já,“ uvedl dnes Plaga. Pokud by se mělo testovat jindy než v pondělí, tak by podle něj muselo ministerstvo zdravotnictví zaručit, že má dost kapacit na ověření pozitivních výsledků PCR metodou. Je podle něj potřeba, aby se u všech dětí s pozitivním antigenním testem před Vánoci vědělo, zda jsou skutečně nakažené, nebo byl jejich antigenní test chybný. "U antigenních testů je totiž ze záchytů zhruba polovina falešně pozitivních,“ podotkl.

"Pokud konfirmační kapacity (pro PCR testování) nejsou, tak bude muset zůstat termín pondělní,“ řekl ministr v demisi. "Ale já bych byl rád, aby aspoň v případě PCR testů u škol, které si dělají PCR testy, tak aby bylo možno ten den přizpůsobit,“ dodal. Školy s PCR testy by si podle něj měly mít možnost určit jakýkoli den v týdnů pro testování na covid-19 i dál v novém roce.

Pro úpravu PCR testování ve školách bude podle Plagy potřeba upravit mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví. "Předpokládám, že to se vyjasní nejpozději v pondělí 13. prosince na vládě,“ řekl.

Plošné testování na covid-19 se v základních a středních školách koná každé pondělí od druhé poloviny listopadu a počítá se s ním do konce února. Týká se neočkovaných, u nichž se v posledních 180 dnech nákaza nepotvrdila. Pro testování žáků zajistil stát antigenní testy. Pokud se škola rozhodne pro PCR testování, dostane 200 korun za test. Testování zaměstnanců si musí školy zajistit samy.