Plaga: Povedlo se přidat peníze do škol, epidemie ale některé věci zbrzdila

Praha - Epidemie covidu-19 podle končícího ministra školství Roberta Plagy (za ANO) zpomalila přípravu některých potřebných změn ve vzdělávání, přinesla ale i nové výzvy. Za hlavní úspěchy svého působení v čele resortu v uplynulých čtyřech letech považuje zlepšení financování škol a zahájení modernizace vzdělávání. Úkolem do dalšího období zůstala například reforma doktorského studia. Plaga to řekl v rozhovoru s ČTK. Přes spory s premiérem Andrejem Babišem (ANO), je podle něj nezpochybnitelné, že při navyšování rozpočtu měl ve vládě podporu. Kriticky se vyjádřil k přístupu ministerstva zdravotnictví k epidemii.

"Ten největší úspěch je samozřejmě spojen s navýšením prostředků do oblasti vzdělávání, a to nejenom regionálního, ale i vysokého školství, protože atraktivita povolání je podmínkou nutnou pro jakoukoli kvalitativní změnu,“ uvedl Plaga. Podle ministerstva financí se výdaje státu na školství bez peněz EU zvýšily mezi roky 2018 a 2021 ze 170 miliard na 226,5 miliardy korun. Za neméně důležité považuje Plaga to, že se podařilo zahájit modernizaci školství podle nového dokumentu Strategie 2030+. Připomněl, že v souvislosti s tím začala příprava změn v obsahu učiva, ověřuje se nová výuka moderních dějin a vznikly učební plány s větším důrazem na informatiku, podle kterých učí od září asi 800 ze 4200 základních škol v ČR.

Pro vysoké školy se podle něj vedle strategie pro modernizaci podařilo uvést v život metodiku hodnocení výzkumu. Jako přínos svého mandátu ohodnotil i konzistentní cíle a komunikaci ministerstva se zástupci škol, díky čemuž podle něj začal být úřad důvěryhodnější.

"Zároveň je smutnou skutečností, že dva roky z těch čtyř jsme tu místo dynamičtějšího posunu v agendách řešili a stále řešíme covidovou pandemii. Ptáte-li se, co se nepovedlo, tak postup v některých oblastech mohl být rychlejší, kdybychom tady neřešili spoustu věcí za ministerstvo zdravotnictví a kdyby celé školství nebylo vyčerpáno tím omezením, které s sebou covid přináší,“ řekl.

Kvůli epidemii se tak podle něj zatím nepodařilo zefektivnit doktorské studium. Posunout se musely rovněž některé další plány, jako třeba ověřování kombinace distanční a prezenční výuky při běžném fungování škol. "Tam došlo k posunu minimálně o půl roku,“ řekl. Zároveň podle něj ale epidemie přinesla i pozitiva. Díky výuce na dálku totiž lidé mohli nahlédnout do škol. "Já si myslím, že to je něco, co třeba přivedlo řadu rodičů k tomu, že teď už chápou, co Strategie 2030+ říká, když mluví o redukci obsahu. To neznamená, že děti mají být hloupější, ale naopak, že mají umět pracovat s informacemi,“ vysvětlil.

Ocenil, že ho premiér Babiš podporoval ve snaze o zlepšení financování škol nebo při přednostním otevírání škol po uzávěře kvůli covidu-19. "Je nezpochybnitelné, že i přes spory s premiérem, tak to, co bylo slíbeno do oblasti školství, tak bylo dodrženo,“ řekl. Plaga se v uplynulých letech s Babišem neshodl například na návrzích zavést pro žáky plošné bezplatné obědy, určit hranici pro přijetí u přijímacích zkoušek nebo udělat úřední maturitu kvůli covidu-19. Dvakrát média spekulovala, že ho premiér odvolá, Plagy se ale zastala řada zástupců škol.

Kriticky se dnes ministr opět vyjádřil k práci ministerstva zdravotnictví v době epidemie. "Spolupráce s tímto rezortem v (době) covidu rozhodně dobrá nebyla bez ohledu na to, jestli tam byl zrovna ministr, se kterým jsem vycházel lépe, nebo hůře,“ řekl. Připomněl, že dlouhodobě prosazoval testování ve školách, zatímco ministerstvo zdravotnictví se k tomu stavělo lhostejně a nakonec i odmítavě.

Svému nástupci, kterým se má stát místopředseda STAN Petr Gazdík, by doporučil, aby se dál snažil o navyšování peněz pro školství. "A hlavně by ministerstvo mělo být předvídatelné, konzistentní a co je potřeba udělat, tak je nastartované věci Strategie 2030+ posunout dál, protože to zase zvýší důvěru v to, že to není jen popsaný papír," uzavřel.