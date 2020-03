Plaga poděkoval učitelům za snahu, školství se podle něj změní

Praha - Současná situace, kdy jsou kvůli opatřením proti koronaviru zavřené školy a výuka se vede na dálku, změní školství. Ve svém přání pedagogům k dnešnímu Dni učitelů to uvedl ministr školství Robert Plaga (ANO). Podle něj je dálková forma výuky mnohem náročnější, než když děti seděly v lavicích. Poděkoval vyučujícím, kteří se snaží této změně vyjít vstříc.

"V těchto dnech se musíme vyrovnávat se situací, kterou si nikdo z nás nedokázal před pár týdny ani představit, natož se na ni připravit. Žáci a studenti jsou doma a jejich výuka dálkovou formou je mnohem náročnější, než když seděli ve školních lavicích," uvedl Plaga. "Situace, ve které se nacházíme, ať chceme nebo ne, školství změní. Děkuji všem, kteří si to uvědomují a jdou této změně naproti," dodal. Ocenil, že učitelé připravují studijní materiály a plánují výuku na dálku s pomocí on-line nástrojů.

Zvláštní poděkování si podle něj zaslouží učitelky mateřských škol, které se starají o děti zdravotníků, hasičů, vojáků či policistů. Bez těchto profesí by podle Plagy současný stav nešel zvládnout.

Základní, střední, vyšší odborné i vysoké školy jsou od 11. března do odvolání pro žáky uzavřeny. Školky mohou fungovat dále, ale ministerstvo školství je doporučilo uzavřít také. Zřizovatelé na mnoha místech to udělali. Vláda pak rozhodla, že by kraje měly vyčlenit školy, které se postarají o děti lékařů, sester či příslušníků bezpečnostních sborů. Kolektivy mají být nejvýše po 15 dětech ve věku od tří do deseti let.

Podle předsedy Asociace ředitelů základních škol Michala Černého tráví učitelé přípravou pro nový styl výuky i více času než při běžném vyučování. Při zavádění této výuky pro ně bylo asi nejobtížnější odhadnout množství a nastavit způsob komunikace s dětmi a rodiči. Řada učitelů zpočátku rodiny zavalila úkoly. Rodiče si pak stěžovali, že je toho moc. Nyní by se podle Černého už situace měla zlepšovat. Vyučující dostali pokyny, aby výuku přizpůsobili možnostem rodin a ubrali na tlaku.

Den učitelů slaví letos podle statistik ministerstva 134.500 pedagogů základních, středních a vyšších odborných škol či konzervatoří. V mateřských školách pracuje 34.469 vyučujících, z 99 procent jsou to ženy.