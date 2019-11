Plaga označil dnešní stávku ve školách za debakl odborů

Praha - Ministr školství Robert Plaga (ANO) označil dnešní stávku ve školách kvůli růstu učitelských platů za debakl odborů. Nevidí k ní důvod. Počty zapojených škol, o nichž odboráři mluví, podle ministra neodpovídají obrazu, který odbory o svém protestu vytvářejí. Plaga to dnes řekl na tiskové konferenci.

Odboráři uvádějí, že vláda neplní sliby o růstu platů učitelů. Podle dosavadních zjištění školských odborů se do stávky zapojila víc než polovina škol. Úplně zavřených jich zůstalo přes 1200, provoz omezilo víc než 2700 škol. Téměř tři tisíce dalších institucí vyjádřily protestu podporu.

"Rozhodně to není tak, že odborářská stávka byla masově podpořena. To je iluze, kterou se snaží vytvořit pan Dobšík (předák školských odborů František Dobšík," uvedl Plaga. Podle něj se řada učitelů připojila k protestu ne kvůli požadavkům odborů, ale kvůli podpoře přidávání peněz do školství.