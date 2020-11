Plaga o krácení prázdnin neuvažuje, smysl vidí v letních kempech

Praha - Ministerstvo školství nyní neuvažuje kvůli pandemii covidu o zkrácení dvouměsíčních letních prázdnin ani o rušení týdenních jarních prázdnin. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) dnes novinářům řekl, že místo plošného prodlužování školního roku si umí představit dobrovolné letní kempy pro ty děti, které budou kvůli výjimečným omezením ve školství potřebovat doučování.

"V této chvíli neuvažujeme o tom, že bychom zasahovali do letních prázdnin a prodlužovali školní rok," prohlásil Plaga. Nevidí ani důvod, proč zasahovat do jarních prázdnin, které se konají během února a března po týdenních turnusech.

Kvůli nákaze koronaviru se školy v Česku zavřely poprvé na jaře, znovu v polovině října při druhé vlně epidemie. S výjimkou mateřských škol a škol pro děti zdravotníků a dalších klíčových profesí se nyní žáci učí na dálku. Ve středu 18. listopadu se do škol vrátí nejmladší děti z prvních a druhých tříd a žáci speciálních škol.

Až se Česko ze současného pátého stupně rizika covidu přesune do čtvrté škály, což by mohlo být při příznivém vývoji epidemie nejdříve příští pondělí 23. listopadu, do lavic usednou i ostatní žáci prvního stupně základních škol a závěrečné ročníky základních, středních a vyšších odborných škol. Na druhém stupni základních škol a nižším stupni víceletých gymnáziích se třídy budou po týdnech střídat ve výuce na dálku a z domova.